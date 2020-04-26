Akşam Postası | 26 Nisan 2020

Gündem

Bakan Koca, Türkiye'nin corona tedavisinde başarısının 5 nedenini saydı. Devamını oku...

Leyla'nın çağrısı karşılık buldu. Bakan Koca, İsveç'te tedavi edilmeyen Türk hastanın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.Devamını oku...

Ayşegül hemşire virüsü kaptığını dezenfektan koklayınca anlamış.Devamını oku...

65 yaş ve üstü ne istiyor? Evde tutmak anayasa ihlali mi?Devamını oku...

Corona virüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü.Devamını oku...

Dünya

Öldüğü iddia edilen Kim Jong-un ile ilgili uydu görüntüleri paylaşıldı. Devamını oku...

Çin duyurdu: Corona virüsün çıkış noktası olan Vuhan'da hiç hasta kalmadı.Devamını oku...

Evcil hayvanı olan japon balığını gezintiye çıkaran adam ceza aldı.Devamını oku...

Coronayı yenen Boris Johnson'ın görevine döneceği tarih belli oldu.Devamını oku...

Magazin

Henüz 10 yaşındayken 'Aşk-ı Memnu' dizisinde 'Bülent' karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya, dizinin kamera arkasında yaşananları takipçilerine anlattı. Devamını oku...

Şarkıcı Serdar Ortaç, bir dönem yakın arkadaş olduğu Ebru Gündeş ile arasının açılma nedeni olarak Demet Akalın'ı gösterdi. Devamını oku...

ABD'li oyuncu Goldie Hawn (74), oyuncu kızı Kate Hudson (41) ve torunu Rani Rose (2) ile People dergisine kapak oldu. Üç kuşağın bir arada olduğu ilk kapak olarak derginin tarihine geçtiler. Devamını oku...

Spor

Sivasspor'la sözleşmeleri bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Galatasaray'la prensipte anlaşmaya varmıştı. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun aracılığıyla iki yıldıza ulaştı ve teklifi iletti. Devamını oku...

Servet Yardımcı, liglerin haziran ayında başlayacağını söyledi Devamını oku...

Selçuk İnan futbolu Galatasaray'da bırakmak amacıyla sezon sonu jübile kararı almıştı. Galatasaray'ın kaptanına TFF 1. Lig'in iddialı takımı Hatayspor talip oldu. Devamını oku...

A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör, profesyonel futbolcu Aycan Yanaç'la ilgili "Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken yarışmaya giden bir Aycan’ı alır mıyım, onu çok zannetmiyorum" dedi. Devamını oku...

İftar menüsü

"İftara ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!

Soğan çorbası

Kirde kebabı

Mor lahana salatası

Ev yapımı Kemalpaşa tatlısı

İftar menüsü tarifleri için tıklayın.