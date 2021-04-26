Akşam Postası | 26 Nisan 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 15.46'da başladı. Tam kapanma ile ilgili karar merak ediliyor. - İstanbul'da 7.5 büyüklüğündeki olası depremde vatandaşların tahliye edileceği iller belli oldu. Rusya ile Viscoran İlaç şirketinin Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşmaya vardıkları belirtildi. Daha fazlası için Akşam Postası.
26 Nisan 2021, Pazartesi 17:58 Son Güncelleme:
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- Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 15.46'da başladı. Tam kapanma olacak mı?posta.com.tr/kabine-toplantisi-bugun-tam-kapanma-gelecek-mi-haber-fotograf-2323678" target="_blank"> Devamını oku...
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