Akşam Postası | 26 Ocak 2020

Gündem

Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşımlara tepki: Millet can derdinde bunlar ise mal derdinde. Devamını oku...

Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İşte 38 kişinin yaşamını kaybettiği Elazığ'dan gelen fotoğraflar... Devamını oku...

Bakan Soylu, "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin" ifadelerini kullandı. Devamını oku...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yıkılan binaların incelemesinin yapıldığı bölgede, vatandaşlara kira ve taşınma yardımı verileceğini belirterek, "Elazığ'a zemin +3'ü geçmeyecek binalar yapılacak" dedi. Devamını oku...

Gaziantep'te, Elazığ'daki depremle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Devamını oku...

Otomobildeki kadını bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti. Devamını oku...









Dünya

ABD lideri, Tahran yönetiminin müzakereler için yaptırımların kaldırılması şartını 'Hayır, teşekkürler!' diyerek reddetti. Devamını oku...

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı, 56 kişinin ölümüne neden olan virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Devamını oku...

Hafter milisleri, Berlin’de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata’nın doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor. Devamını oku...





Spor

Cedi Osman öncülüğünde Elazığ için 385 bin TL toplandı. Cedi Osman'ın yardım kampanyasına birçok isim katıldı. - Devamını oku...

Galatasaray önetiminin yeni teknik direktör arayışlarına girdiği ve Didier Drogba ile temasa geçildiği iddia edilmişti. Galatasaray, bu söylentileri yalanladı. - Devamını oku...

Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu, Göztepe-Beşiktaş maçıyla açılıyor. Stadın açılışı öncesinde 15 bin Göztepeli taraftar yeni mabedlerine yürürken Beşiktaş otobüsüne taş atılması sonucu arbede çıktı. - Devamını oku...

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediye Spor FK'nın 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi. Dün Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı da ertelenmişti. - Devamını oku...

Los Angeles Lakers'ın Philadelphia 76ers'le oynadığı maçta 29 sayı atan LeBron James, tüm zamanların en çok sayı atan oyuncuları sıralamasında Kobe Bryant'ı geçerek 3. sıraya yükseldi. - Devamını oku...





Magazin

Sanat dünyası depremden dakikalar sonra harekete geçti. Maddi-manevi yardıma koştular. Mesajlarıyla da acılı aileleri yalnız bırakmayacaklarını açıkladılar. Devamını oku...

17 Ağustos 1999 depreminde babası Ali Ferah’ı kaybeden Şebnem Ferah, Instagram paylaşımıyla Elazığ’daki depremzedelere duygusal bir mesaj gönderdi. Devamını oku...

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Della Miles, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Türkiye'nin acısını paylaştı. Devamını oku...





Günün videosu

Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde, doğum anında deprem meydana geldi. Doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşanırken sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı. Devamını oku...



