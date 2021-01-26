Akşam Postası | 26 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: 12 milyon kişi aşılanmış olursa mart ayının ilk haftası normalleşme başlayacak. İşte yarın İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı ilçeler. 2021'in ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu. İtalya Başbakanı Conte ve hükümeti istifa etti. Daha fazlası için Akşam Postası.
26 Ocak 2021, Salı 17:55 Son Güncelleme:
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Gündem
- 12 milyon kişi aşılanmış olursa martın ilk haftası normalleşme başlayacak. Devamını oku...
- İşte yarın İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı ilçeler. Devamını oku...
- 2021'in ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu.Devamını oku...
- İçişleri Bakanlığı'ndan kayak merkezlerindeki oteller için genelge.Devamını oku...
- İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçeleri için önemli karar.Devamını oku...
- 3 turisti bıçaklayan kağıt toplayıcısı konuştu: Onları şeytan sandım.Devamını oku...
Dünya
- İtalya Başbakanı Conte ve hükümeti istifa etti. Devamını oku...
- Suriye sınırında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem; Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta da hissedildi. Devamını oku...
- Sanat sahtekarı sahip olmadığı eserleri satmakla suçlanıyor. Devamını oku...
Magazin
- 'O Ses Türkiye Rap'in jürilerinden Murda, 'Napıyon Lan' adlı şarkısı için çektiği klibin bir bölümünde kendi görüntüsü üzerine Tarkan'ın kafasını koymuştu. Murda ile iletişime geçen Tarkan'ın ekibi, "Ya klibi kaldıracaksınız ya da size dava açacağız" dedi. Ünlü rapçi ise Tarkan ya da ekibinin henüz konuyla ilgili bir adım atmadığını söyledi. - Devamını oku...
- 2,5 yıldır Akciğer kanseri tedavisi gören Müjde Ar'ın sanatçı kardeşi Mehtap Ar, İstanbul Topkapı'da Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. - Devamını oku...
- Her giydiği olay olan ve marka yüzü olduğu firmaların satışlarını patlatan Kıvanç Tatlıtuğ, moda sektörüne yöneldi. Eşi Başak Dizer’in bilgisine güvenen Tatlıtuğ'un, kendi adını taşıyan bir erkek giyim markası yaratmayı düşündüğü öğrenildi. - Devamını oku...
- Türk sinemasının ‘Sezercik’i Sezer İnanoğlu, görme engelli kızının velayetini 2013’te boşandığı Mehtap Meral İnanoğlu’ndan almak için mahkemeye başvurdu. - Devamını oku...
- Asena Dursun, 43 yaşına basan eski futbolcu eşi Ahmet Dursun'un yeni yaşını kutladı. Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Dursun, gönderisine, "Geçen sene bugün iki kişiydik, şimdi kızımızla birlikte ilk doğum günün. İyi ki doğdun aşkımız, seni çok seviyoruz" notunu düştü. - Devamını oku...
Spor
- Spor Bakanı'ndan 'kötü zemin' açıklaması: Yaptırım geliyor - Devamını oku...
- Başakşehir'in transferin gözdesi olan oyuncusu İrfan Can Kahveci sakatlandı. Rizespor maçında sakatlanan İrfan Can'ın sol arka adalesinde yırtık var ve 1 ay sahalardan uzak kalacak. - Devamını oku...
- Kobe Bryant 1. ölüm yıl dönümünde anılıyor - Devamını oku...
- Fenerbahçe'nin transferi Bright Osayi-Samuel İstanbul'a geldi - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Ev yapımı mantı
- Mor lahana salatası
- Sufle tatlısı
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