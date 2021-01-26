Akşam Postası | 26 Ocak 2021

'O Ses Türkiye Rap'in jürilerinden Murda, 'Napıyon Lan' adlı şarkısı için çektiği klibin bir bölümünde kendi görüntüsü üzerine Tarkan'ın kafasını koymuştu. Murda ile iletişime geçen Tarkan'ın ekibi, "Ya klibi kaldıracaksınız ya da size dava açacağız" dedi. Ünlü rapçi ise Tarkan ya da ekibinin henüz konuyla ilgili bir adım atmadığını söyledi. -