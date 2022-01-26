Akşam Postası | 26 Ocak 2022

Ek zam müjdesi! Emekli ve işçi milyonları ilgilendiriyor... -Devamını oku...

AK Parti'den İBB'ye 'kar' tepkisi: Büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardı -Devamını oku...

Ekrem İmamoğlu, balıkçıdaki fotoğrafı hakkında gelen eleştirilere yanıt verdi - Devamını oku...

İstanbul'da kar esareti hala devam ediyor! Saatlerce mahsur kaldılar... -Devamını oku...

MEB'den öğretmenlere müjde! Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Yüzde 120 zam! -Devamını oku...

Ordu'da kar kalınlığı insan boyunu aştı! Sosyal medyada gündem oldu -Devamını oku...

Elektrik faturalarıyla ilgili flaş karar: Kilovatsaat ücreti... -Devamını oku....

Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner hakkında yeni iddialar -Devamını oku...

ABD'de kadın cinayeti: Türk öğretmen öldürüldü -Devamını oku...

Kar leoparı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti -Devamını oku...

İnce İnce Yasemince programında canlandırdığı karakterle milyonlarca kişi tarafından tanınan ve daha sonra tiyatro gösterileriyle hayranlarının karşısına çıkan Yasemin Yalçın özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. - Devamını oku

Geçen günlerde mayoyla kendini karlara bırakan Pelin Akil rahatsızlandı. Zatürre olduğunu düşünen Akil'in durumu ağırlaştı. Hastaneye giden Akil, üzücü haberi, "Umarım kızlarıma bir şey olmaz" diyerek duyurdu. - Devamını oku

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 senesinde mutluluğa “Evet” yanıtını veren Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti şimdi ise aldıkları yeni kararla gündeme geldi. - Devamını oku﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Pazartesi günü hayatını kaybeden Fatma Girik'in cenaze programı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti, usta sanatçının cenaze programı belli oldu. Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz, cenaze töreni ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. - Devamını oku





Altay'da Nobre dönemi 10 gün sürdü, yollar ayrıldı. - Devamını oku...

İspanya'da Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu, bir diğer İspanyol takımı Getafe ile anlaştı. Yokuşlu'nun transferi kiralık olarak gerçekleşti. - Devamını oku...

Fenerbahçe'de 4 futbolcunun testi pozitif çıktı - Devamını oku...

Galatasaray2da Omar 1 sene sonra sahalara dönüyor! Hazırlık maçında denenecek - Devamını oku...