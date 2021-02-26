Türkiye Akşam Postası | 26 Şubat 2021

Akşam Postası | 26 Şubat 2021

Türkiye

Akşam Postası | 26 Şubat 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması: Pazartesi günü halkıma açıklayacağım. Nijerya'da yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı. Ödüllü Türk mühendis Mehmet Yontar, 97 yaşında vefat ettiği ABD New Jersey'de defnedildi. Spor Bakanı açıkladı: Bölgesel Amatör Ligler 17 Nisan'da başlıyor. Daha fazlası için Akşam Postası.

26 Şubat 2021, Cuma 17:41 Son Güncelleme:
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • DÜĞÜN ÇORBASI
  • TÜRLÜ YEMEĞİ
  • ÇOBAN SALATA
  • KAKAOLU ISLAK KEK 

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