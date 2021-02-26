Akşam Postası | 26 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması: Pazartesi günü halkıma açıklayacağım. Nijerya'da yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı. Ödüllü Türk mühendis Mehmet Yontar, 97 yaşında vefat ettiği ABD New Jersey'de defnedildi. Spor Bakanı açıkladı: Bölgesel Amatör Ligler 17 Nisan'da başlıyor. Daha fazlası için Akşam Postası.
26 Şubat 2021, Cuma 17:41 Son Güncelleme:
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması: Pazartesi günü halkıma açıklayacağım. Devamını oku...
- ‘İstanbul Boğazı donacak' iddialarına Prof. Dr. Orhan Şen'den yanıt: Saçmalık! Devamını oku...
- Borç yapılandırmasıyla ilgili flaş gelişme! Bakanlık duyurdu: Hafta sonu da açık olacak. Devamını oku...
- Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni karar! Bakan duyurdu... Devamını oku...
- Üniversitelilerle ilgili sözleri tepki çeken Ebubekir Sofuoğlu bu kez tarihçi Halil İnalcık’ı hedef aldı. Devamını oku...
- Nijerya'da yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı. Devamını oku...
- New Yorklu mafya lideri hayatını kaybetti. Devamını oku...
- Joe Biden'ın oğlu hem ölen abisinin eşiyle hem de yengesinin ablasıyla birliktelik yaşamış. Devamını oku...
- Ödüllü Türk mühendis ABD'de hayatını kaybetti. Devamını oku...
- Avrupa ülkelerinde Mart ayında koronavirüs kısıtlamaları esnetilecek. Devamını oku...
- Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın, 'Peşimde' adlı şarkısı yayınladı. Kerimcan Durmaz, şarkının yayınlandığını duyurmasının ardından Twitter’da TT oldu. Şarkısı şimdiden on binlerce kez dinlendi. - Devamını oku...
- Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından olan Melis Sezen, Derin karakterine hayat veriyor. Derin'in ellerinin neden hep kırmızı olduğu merak konusu oldu. - Devamını oku...
- Şarkıcı Lady Gaga, köpek yürütücüsünü vurarak iki köpeğinin kaçırılmasının ardından köpekleri bulup getirene 500 bin dolar vereceğini açıkladı. - Devamını oku...
- Şarkıcı Oğuzhan Koç, 29 yaşına girecek olan sevgilisi Demet Özdemir için çıtayı yükseltti. Koç, Demet Özdemir'e unutamayacağı bir doğum günü sürprizi hazırladı. - Devamını oku...
- Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısı ‘Retrograde’i tüm dünyada yayınlandı. Şarkısına uzay mekiğinde klip çeken Aleyna Tilki'nin direk dansı ilgi odağı oldu. - Devamını oku...
- 20 Ekim 2020 tarihinde yaşanan acı İzmir depreminin sembol ismi Ayda Gezgin, Göztepe antrenmanını ziyaret etti. - Devamını oku...
- Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı. - Devamını oku...
- Galatasaray sonraki sezonun ilk transferini yaptı. Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Aytaç Kara'yı kadrosuna katmak için uğraşan Galatasaray, oyuncu ile ön protokol imzaladı. - Devamını oku...
- Luiz Gustavo sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında da yok. - Devamını oku...
- Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu. Lille forması giyen milli oyuncu dün akşam Ajax karşısında attığı golle Avrupa Ligi'ndeki 7. golüne ulaştı. - Devamını oku...
- Spor Bakanı açıkladı: Bölgesel Amatör Ligler 17 Nisan'da başlıyor - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- DÜĞÜN ÇORBASI
- TÜRLÜ YEMEĞİ
- ÇOBAN SALATA
- KAKAOLU ISLAK KEK
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