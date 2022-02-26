Akşam Postası | 26 Şubat 2022

Doğal gaz faturasında flaş detay: Yakmasanız da ödemek zorundasınız! Ceza... -Devamını oku...

Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi başladı! İlk kafile Edirne'ye geldi -Devamını oku...

Bağ-kur'dan emekli olmak isteyenler dikkat! Geriye dönük borç ödeme hakkı... -Devamını oku...

Uzmanlar uyardı: Fiyat artışı kaçınılmaz! -Devamını oku...

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Kiev sokaklarında çatışma, ABD'den Zelenski'ye teklif... -Devamını oku...

Manş Denizi'ndeki Rus gemisine Fransız donanması el koydu -Devamını oku...

ABD'nin casus uçakları Karadeniz'de! Gece-gündüz fark etmiyor! Değeri 220 milyon dolar - Devamını oku...

Son haftalarda ismi Serenay Sarıkaya ile anılan ve sarmaş dolaş görüntülenen iş insanı Umut Evirgen, ünlü bir oyuncuyla şok etkisi yaratan bir paylaşım yaptı! Adeta ilan-ı aşk eden çift herkesi şaşkına çevirdi. Bu paylaşımın ardından gözler, Serenay Sarıkaya'ya çevrildi. - Devamını oku...

Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülenmişti. Çağrı Telkıvıran'dan karşı hamle geldi! Telkıvıran, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda ünlü bir yıldız ile buluştu! -Devamını oku...

Geçen yaz aşk yaşamaya başlayan oyuncu Gökçe Bahadır (40) ile müzisyen Emir Ersoy (44) ellerini çabuk tuttu ve dün akşam Alaçatı’da evlendi. Törene çiftin yakın dostları ve aileleri katıldı. 8 nikah şahidinin arasında Cansu Tosun ve Kenan Doğulu da vardı. Yeni evliler Gökçe Bahadır’ın devam eden dizisi nedeniyle balayını erteledi. Bahadır, törende iki farklı gelinlik giydi. Bahadır'ın siyah kuşak ve siyah eldiven detayıyla dikkat çeken gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı. - Devamını oku...

Sosyetenin tanınmış ismi Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasında sular durulmuyor. 90 yaşındaki iş insanı Kemal Gülman, 30 yaşındaki genç avukatı Eda Cideli ile yatta öpüşürken yakalanmıştı. Görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından eşi Feryal Gülman harekete geçmiş, 245 milyon TL'lik yalıyı satışa çıkarmıştı. Namı çekilen diziler ile Orta Doğu'ya kadar ulaşan Gülmanlara ait Bebek’te bulunan yalı, bir kez daha tartışma konusu oldu. - Devamını oku...





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