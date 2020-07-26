Akşam Postası | 26 Temmuz 2020
Akşam Postası gün içerisinde neler olduğunu öğrenmeni çok kısa bir sürede sağlıyor! Hem eğlenceli hem gerekli haberleri önüne getirerek seni sıkmadan gündemden haberdar etmek istiyoruz. İşte Akşam Postası...
26 Temmuz 2020, Pazar 15:20 Son Güncelleme:
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Gündem
- MİT İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açıldı! Erdoğan'dan açıklamalar. Devamını oku...
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Atatürk'e lanet etti' eleştirilerine cevap verdi. Devamını oku...
- Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün alıkonulduğu ortaya çıktı. Devamını oku...
- Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı’nın barı kapatıldı.Devamını oku...
- Antalya'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor.Devamını oku...
- MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına sert tepki.Devamını oku...
- Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'tan sevindiren haber geldi .Devamını oku...
Dünya
- Yunan Başpiskopos'tan Türkiye hakkında tepki çeken bir açıklama daha. Devamını oku...
- Rasulayn'da pazar yerinde patlama: Ölü ve yararlılar var. Devamını oku...
- 7 ay sonra ilk kez Kuzey Kore'de corona virüs görüldü! Kim Jong Un tedirgin. Devamını oku...
- PlayStation Plus abonelerine 60 TL bakiye hediye veriyor Devamını oku...
- Call Of Duty 2020 ile ilgili Temmuz ayının sonuna yaklaşmış olsak da, henüz resmi olarak açıklama gelmedi. Şimdiyse Doritos’un promosyon görselleri üzerinden Call of Duty 2020 ismi ve logosu sızdırıldı. Devamını oku...
- Netflix kurucu ortaklarından ve şirketin ilk CEO’su Marc Randolph, CNBC’ye verdiği röportajda iş dünyasında yeteneklerini geliştirmek isteyen kişilere “kitap okumamayı” tavsiye etti. Devamını oku...
- Warner Bros.'un yıldızı, Looney Tunes’un haşarı baş karakteri Bugs Bunny; 80. yıl dönümünü kendisine yakışan şekilde kutluyor. Devamını oku...
Magazin
- MasterChef'te bir ilk: Mehmet Şef oy kullanmadı - Devamını oku...
- Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti yeniden evleniyor - Devamını oku...
- 10 yıllık miras davasını kazanan Ebru Şancı sevincini kızları Ceylin, Mia ve eşi Alpaslan Öztürk ile paylaştı. - Devamını oku...
- Pozlarıyla çok konuşulan Ebru Şallı: Sosyal medyada ölmemi istiyorlar. - Devamını oku...
Spor
- 1.5 sezondur Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımında kiralık olarak forma giyen Maicon Roque, Galatasaray'a döndüğünü Instagram hesabından açıkladı. - Devamını oku...
- Zenit kaptanı Branislav Ivanovic, camdan yapılan kupayı düşürüp kırdı. - Devamını oku...
- Şampiyon Başakşehir'in kaptanlarından Mahmut Tekdemir, 16 yıl önce kulübün kapısından girdiğinde ayağındaki yırtık ayakkabıdan şampiyonluğa uzanan süreci anlatırken gözleri doldu. - Devamını oku...
- Futbolu bırakan Emre Belözoğlu Çaykur Rizespor maçının sonunda sahaya dönüp tek başına dua etti. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Bamya çorbası
- İçli köfte
- Güveçte mantar
- İzmir bombası
Günün videosu: Kadıköy Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin yakınında freni patlayan otobüs, iş yerine daldı. Kaza nedeniyle 5 kişi yaralandı.
Günün anketi:
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