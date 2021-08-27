Akşam Postası | 27 Ağustos 2021

'Staj için kayıt yaptırmaya gidiyorum' diyen Merve'den 3 gündür haber yok -Devamını oku...

Diyarbakır'da operasyon: Lilit Amed yakalandı -Devamını oku...

36 ay taksitle ödenebilecek! Başvurular e-Devletten yapılacak -Devamını oku...

MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi -Devamını oku...

Kahreden haber! Aynı aileden 3 kişi, 3 gün içinde öldü -Devamını oku...

Gülistan Doku dosyasında flaş gelişme! İntihar mı etti? -Devamını oku...

AB ülkelerinden Afganistan kararı -Devamını oku...

Kazakistan'da silah deposu patladı! Çok sayıda can kaybı var -Devamını oku...

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması -Devamını oku...

Daha önce Selena Gomez, Gülşen, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen şarkıcı Ceylan, son yayınladığı fotoğrafla yine takipçilerini hayrete düşürdü. Ceylan öyle bir filtre yaptı ki görenler "Bu Eda Ece" dedi. Devamını oku...

Serenay Sarıkaya, çocukluk fotoğrafını, "Küçük ben" sözleriyle Instagram'dan yayınladı. 29 yaşındaki Sarıkaya'nın paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Öte yandan Serenay Sarıkaya'yı ilk nerede gördüğümüzü hatırlayan var mı? Gelin bakalım... Devamını oku...

Başrolü sevgilisi Kerem Bürsin ile paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin final yapmasının ardından kız arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan oyuncu Hande Erçel'e, Kerem Bürsin de katıldı. Ünlü çiftin keyifli halleri kameralara yansıdı. Devamını oku...

Daha önce corona virüse yakalanan şarkıcı Gülben Ergen, dün yaptığı açıklama sonrası yeniden pozitif olduğu düşünüldü. Ergen, yanlış anlaşılınca ikinci kez açıklama yaptı. Devamını oku...

Sharon Stone (63), çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede yoğun bakımda olan yeğeni ve aynı zamanda vaftiz oğlunun fotoğrafını yayınladı ve minik River için dua istedi. Devamını oku...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Devamını oku...

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. - Devamını oku...

Çaykur Rizespor Yannick Bolasie ile sözleşme imzaladı - Devamını oku...