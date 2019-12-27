Akşam Postası | 27 Aralık 2019

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yerli otomobilini tanıttı. Erdoğan, "Bugün tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz." dedi. Prototipi İtalya'dan getirilen 'yerli otomobilin örtüsü kaldırıldı. İşte Türkiye'nin yerli otomobili... Devamını oku...

Türkiye'nin yerli otomobilinin fotoğrafları... Devamını oku...

İşte Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in üretim hikayesi... Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil tanıtımında dün açıklanan 2020 Asgari Ücret'ine değindi. Erdoğan "İşçimizi asgari ücrete ezdirmedik" ifadelerini kullandı. Devamını oku...

Türk-İş'in araştırmasına göre, aralık ayında 4 kişilik bir aile için "açlık sınırı" 2 bin 162 lira 70 kuruş, "yoksulluk sınırı" ise 7 bin 44 lira 62 kuruş olarak tespit edildi. Devamını oku...

AGİ nedir? AGİ nasıl hesaplanır? İşte 8 soruda 2020 AGİ hakkında her şey... Devamını oku...

2,5 yıldır Türkiye’de erişim engeli olan Wikipedia ile ilgili AYM kararı sonrası BTK’nın siteyi açması bekleniyor. Devamını oku...

Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yer aldığı davada cezalar belli oldu. Devamını oku...

İstanbul'da Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Gemi römorkörlerle açığa alınıyor. Devamını oku...





Dünya

-Kuzey Kıbrıs'ta bir otelde çıkan yangında bir İngiliz turist hayatını kaybetti. Devamını oku...

-Kazakistan'ın Almatı kentinde içinde 95 yolcu ve 5 mürettebatın olduğu bir uçak kalkış sırasında düştü. 15 kişi hayatını kaybetti. Devamını oku...

-Battle Royal oyunlarının mihenk taşı olarak görülen PUBG ve sonrasında mobil platformlar için de yayınlanan PUBG Mobile sonunda dizi olarak da karşımıza çıktı. Devamını oku...

-Okulunda silahlı saldırganla boğuşarak arkadaşlarını kurtarıp katliamı önleyen Riley Howell canından olmuştu. Riley kahramanlığı ile hayranı olduğu Star Wars evreninin bir parçası oldu. Tarihteki ilk gerçek Jedi ustası olarak ölümsüzleşti - Devamını oku...

-TFF, VAR kayıtlarının kesinlikle açıklanmayacağını ilan etti - Devamını oku...

-Hakemlerden MHK'ya VAR isyanı: "İsteyene VAR kayıtlarını Riva'da dinletin. Biz de kurtulalım" - Devamını oku...

-2019'un en çok konuşulan teknik adamı Fatih Terim oldu. Fatih Terim hakkında 24 bin 25 haber yapıldı - Devamını oku...

-Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, oyuncusu Marcus Rashford'u Cristiano Ronaldo'ya benzetti - Devamını oku...









Günün iyi haberi

-2,5 yıldır Türkiye’de erişim engeli olan Wikipedia ile ilgili AYM kararı sonrası BTK’nın siteyi açması bekleniyor - Devamını oku...









Günün fotoğrafı:

Türkiye'nin yerli otomobilinin fotoğrafları - Devamını oku...





Günün şarkısı