Akşam Postası | 27 Aralık 2020

Pazartesi Türkiye'ye gelecek olan 3 milyon doz Çin aşısı ilk kimlere yapılacak? -

Ben bir kumru alayım: İtalya'da iki bin yıllık fast food dükkanı keşfedildi. -

Can Yaman 10 bölümlük dizide başrol oyuncusu olarak sözleşme imzaladı. Bölüm başına da 100 bin Euro (925 bin lira) alacak.

Müzik dünyasının en çok kazanan ve en çok para harcayan ünlülerinden biri olan Cardi B'nin iki yaşındaki kızı Kulture'ye aldığı oyuncak bebeğin fiyatı çok konuşuldu.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta Sofiane Feghouli sakatlanmıştı. Yapılan ilk kontrollerde yırtık şüphesine rastlandığı, Feghouli'nin en az 2 hafta takımdan ayrı kalma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. - Devamını oku...

AS gazetesi, "Arda Turan, hiç şüphesiz Atletico Madrid'deki en iyi yılları gibi oynuyor. Performansı ile takımını zafere taşıdı. Süper Lig'deki en zor deplasmanlardan birinde attığı kritik gol 3 puanı getirdi. Galatasaray, bu galibiyetle birlikte ilk sıraya çıktı" yorumunu yaptı. - Devamını oku...

Cleveland Cavaliers sezona 2'de 2 yaparak başladı. Sezonun ikinci maçında Detroit Pistons ile karşılaşan Cavs, uzatmalara giden maçı 128-119 kazandı. Cedi 22 sayıyla takımındaki en skorer 3. oyuncu oldu. - Devamını oku...