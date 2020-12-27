Akşam Postası | 27 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı: 3 bin liranın altında teklif getirilmemelidir. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaşla ilgili Emniyet'ten açıklama geldi. AB'de eş zamanlı aşılama kampanyası başladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı yasağıyla ilgili yeni genelge yayımladı. Daha fazlası için Akşam Postası.
27 Aralık 2020, Pazar 18:03 Son Güncelleme:
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Gündem
- İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı yasağıyla ilgili yeni genelge. - Devamını oku...
- Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı: 3 bin liranın altında teklif getirilmemelidir - Devamını oku...
- Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı: Aşı sonrası Türkiye'de rahatlama ne zaman olacak? - Devamını oku...
- Pazartesi Türkiye'ye gelecek olan 3 milyon doz Çin aşısı ilk kimlere yapılacak? - Devamını oku...
- 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaşla ilgili Emniyet'ten açıklama. - Devamını oku...
- Pınar Gültekin'in babasına CHP Muğla milletvekilinden şok teklif. - Devamını oku...
- Burs- kredi ödemeleri bu gece başlıyor. - Devamını oku...
Dünya
- AB'de eş zamanlı aşılama kampanyası başladı. - Devamını oku...
- İran’daki çığ felaketinde 10 kişi öldü, 7 kayıp var. - Devamını oku...
- Ben bir kumru alayım: İtalya'da iki bin yıllık fast food dükkanı keşfedildi. - Devamını oku...
Magazin
- Müzik dünyasının en çok kazanan ve en çok para harcayan ünlülerinden biri olan Cardi B'nin iki yaşındaki kızı Kulture'ye aldığı oyuncak bebeğin fiyatı çok konuşuldu. Devamını oku...
- Can Yaman 10 bölümlük dizide başrol oyuncusu olarak sözleşme imzaladı. Bölüm başına da 100 bin Euro (925 bin lira) alacak. Devamını oku...
- İrlandalı karma dövüş sporcusu Conor McGregor (32) ile Dee Devlin (33) çifti, üçüncü bebeklerini bekliyor. Devamını oku...
Spor
- Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta Sofiane Feghouli sakatlanmıştı. Yapılan ilk kontrollerde yırtık şüphesine rastlandığı, Feghouli'nin en az 2 hafta takımdan ayrı kalma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. - Devamını oku...
- AS gazetesi, "Arda Turan, hiç şüphesiz Atletico Madrid'deki en iyi yılları gibi oynuyor. Performansı ile takımını zafere taşıdı. Süper Lig'deki en zor deplasmanlardan birinde attığı kritik gol 3 puanı getirdi. Galatasaray, bu galibiyetle birlikte ilk sıraya çıktı" yorumunu yaptı. - Devamını oku...
- Cleveland Cavaliers sezona 2'de 2 yaparak başladı. Sezonun ikinci maçında Detroit Pistons ile karşılaşan Cavs, uzatmalara giden maçı 128-119 kazandı. Cedi 22 sayıyla takımındaki en skorer 3. oyuncu oldu. - Devamını oku...
- Süper Lig'de çıkış yakalayan Trabzonspor, sahasında Galatasaray'a karşı aldığı 2-0'lık mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor. Başkan Ahmet Ağoğlu'nun, özel bir uçakta sarf ettiği iddia edilen sözlerin sosyal medyaya düşmesi ise yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. "Kadro dışı isteğiyle gelmesinler. *okunu çıkardık zaten" diyen kişinin Başkan Ağaoğlu olduğu iddia ediliyor. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Tutmaç çorbası
- Kıbrıs köftesi
- Bademli pilav
- Cevizpare tatlısı
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