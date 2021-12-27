Akşam Postası | 27 Aralık 2021

İçişlerinden İBB'ye teftiş! Soylu açıkladı: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz? Devamını oku...

BDDK, Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Heçer hakkında suç duyurusunda bulundu. Devamını oku...

Hayvan hakları derneğinden pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesi için tepki çeken hamle! Devamını oku...

Sözleşmeli sağlık personel alım sonuçları açıklandı. Devamını oku...

Marketlerde indirim haberleri peş peşe geliyor! Fiyatlar düştü. Devamını oku...

'Belçika'nın en güçlü insanı' inanmadığı Covid'den öldü. Devamını oku...

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris katıldığı program sırasında büyük bir gafa imza attı. Harris, kendisine sorulan kendisini endişelendiren ulusal güvenlik tehdidi sorusuna 'demokrasi' cevabını verdi. Devamını oku...

Bir garip kavga: Köpek eğitimi kavgasında bir kadın diğerini ısırdı! Devamını oku...

McDonald's, Çin'deki restoranlarına egzersiz bisikletleri ekliyor. Devamını oku...

Bir süredir damardan beslenen Seren Serengil, geçtiğimiz hafta ameliyat masasına yatmıştı. Başarılı bir ameliyat geçiren Seren Serengil ekranlara geri döndü. - Devamını oku

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Murat Ünalmış Twitter sayfasından üzücü haberi sevenleriyle paylaştı. - Devamını oku

Birçok başarılı yapımda yer alan oyuncu Burcu Binici, önceki gün Bebek’te sevgilisiyle objektiflere yansıdı. Burcu Binici, sevgilisini öpmelere doyamadı. - Devamını oku

Sosyal medya ünlüsü Merve Taşkın, Amsterdam’daki ünlü Red Light District sokağında çektirdiği fotoğraflar sebebiyle beş ay hapis cezasına çarptırıldı. - Devamını oku

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler hakkında verilen beraat kararını onadı. - Devamını oku...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarında hakemler belli oldu. - Devamını oku...

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ilk kez görüntü verdi. - Devamını oku...

Miami Heat'te Ömer Faruk Yurtseven kariyer rekorunu kırdı. - Devamını oku...