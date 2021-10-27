Akşam Postası | 27 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tezkereye 'Hayır' diyen CHP'ye tepki: HDP'ye boyun eğmesidir. Devamını oku...

Zincir marketler savunma yaptı! Fahiş fiyat soruşturmasında flaş gelişme…Devamını oku...

Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin adliyeye sevk edildi. Devamını oku...

Vergi paketi devrede! Esnaf, çiftçi, fenomen, karavan, ATV, beyanname...Devamını oku...

7 yaşındaki İkranur Tirsi, kaybolduktan 3 gün sonra ölü bulunmuştu! Flaş gelişme: Tahliye edildi! Devamını oku...

Koronavirüs aşısı geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin yeni hedeflerini açıkladı. Devamını oku...

Belkçika'dan yeni maske kararı! Hastalık geride kaldı demişlerdi. Devamını oku...

İspanya'da uygulanan OHAL'ler anayasaya aykırı çıktı! Devamını oku...

Jeff Bezos ve Bill Gates'in yatı Türkiye'de! Devamını oku...

İngiltere'yi harekete geçiren olay! Şırınga ile uyuşturucu enjekte etti iddiası. Devamını oku...

Olaylı bir boşanma davası geçiren ve ardından velayet davasında tekrar karşı karşıya gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan çiftinin arasındaki ipler her geçen gün daha çok geriliyor. Geçen hafta ortaya çıkan Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i darp ettiği video ve karşılıklı laf atışmaları da olayın tuzu biberi oldu. En son "Kadınlar para koparmak için boşanıyor" açıklamasıyla tepki çeken Özcan Deniz'e bir tepki de Işıl Reçber'den geldi. Devamını oku...

Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı pilot Çağrı Terlemez ile eylül ayında nikah masasına oturan Ece Seçkin, sosyal medyada hesabından yeni düğün fotoğraflarını yayınladı. Devamını oku...

Ünlü model Stuttee Chadha sekiz hafta önce 'hayatımın aşkı' diyerek söz ettiği Nine Group şirketinin CEO’su ve milyarder otel varisi 33 yaşındaki Vivek Chadha ile evlenmişti. Ancak çiftin mutlulukları uzun sürmedi çünkü ünlü ve milyoner iş adamı aniden öldü. Stuttee Chadha ise bu şoke eden ölümün ardından hissettiklerini ise bir tek cümleyle özetledi: Acımı anlatmaya kelimeler yetmez. Devamını oku...

Gün geçmiyor ki şov dünyasının ünlü isimleri arasında yeni bir trend ortaya çıkmasın... Makyajsız, sütyensiz, bornozlu poz verme bu akımlardan bazıları. Şimdi de ünlüler küvette ve jakuzide çektirdikleri fotoğraflarıyla gündem olmaya başladı. Ülkemizdeki bu akımın öncüleri eski manken Meryem Uzerli, Deniz Akkaya, Tuvana Türkay, Aleyna Tilki, Bensu Soral, Burak Hakkı ve Can Yaman... Devamını oku...

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Ilgaz' karakteriyle tüm dikkatleri bir anda üzerine çeken oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun 2015 yılında çekildiği bir fotoğrafı gündem oldu. Kaan Urgancıoğlu'nun dudak dudağa poz verdiği kadın kim? İşte tahmin... Devamını oku...

TFF, Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu başkan olarak atandı. - Devamını oku...

Nihat Özdemir resmen açıkladı: Yayıncı değişiyor, yabancı sınırı 6+5 oluyor - Devamını oku...

Fatih Terim'in eleştirdiği Mostafa Mohamed'ten 'özür' geldi - Devamını oku...

Ersin Destanoğlu Milli Takım'a çağrılmayı bekliyor - Devamını oku...

Volkan Demirel bugün 40 yaşına girdi. Fenerbahçe efsanesi olan Volkan, eşi Zeynep Demirel'in mesajıyla çok duygulandı. - Devamını oku...