Akşam Postası | 27 Eylül 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Azerbaycan'a destek. -Devamını oku...

Bakan Albayrak'tan Ermenistan tepkisi. -Devamını oku...

İstanbul depremi için yeni açıklama yapıldı. -Devamını oku...

Filyasyon ekibi corona virüs hastasının evinde 20'ye yakın misafir ile karşılaştı. -Devamını oku...

Hasta yakını tarafından ölümle tehdit edilen doktor konuştu. -Devamını oku...

Aşı çalışmalarında son durumu Bakan Varank açıkladı. -Devamını oku...

Dünya

Azerbaycan ordusundan Ermenistan'a karşılık. -Devamını oku...

Beyin yiyen amip şebeke suyuna karıştı -Devamını oku...

Azerbaycan, 'Savaş Hali' ilan etti. -Devamını oku...





Magazin

Merve Boluğur, Kelebek yazarı Cihan Şensözlü’nün ‘Sanane Cihanna’ programında ilginç açıklamalarda bulundu. Devamını oku...

Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, Hülya Koçyiğit’in televizyon programına konuk oldu. Devamını oku...

Bir dönemin ünlü isimlerinden Harika Avcı, son günlerde hakkında çıkan haber hakkında ilk kez açıklama yaptı. Devamını oku...

Spor

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu akşam karşı karşıya geleceği dev maçın hakemi Ali Palabıyık olmuştu. Derbinin VAR görevinde Alper Ulusoy, AVAR'da ise Bahattin Duran bulunacak.- Devamını oku...

Schalke 04'te forma giyen milli stoper Ozan Kabak, Werder Bremen karşısında 84. dakikada kırmızı kart görmüştü. Gördüğü kırmızı kartın ardından yerdeki rakibinin bulunduğu bölgeye tüküren Ozan Kabak, maç sonu yanlış anlaşıldığını açıkladı.- Devamını oku...





Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Yarma çorbası

Pirzola

Sade bulgur pilavı

Prenses tatlısı

Tarifler için tıklayın.

Günün videosu

Tuncel Kurtiz ölüm yıldönümünde unutulmadı.

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