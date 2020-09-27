Akşam Postası | 27 Eylül 2020
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27 Eylül 2020, Pazar 17:39 Son Güncelleme:
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Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Azerbaycan'a destek. -Devamını oku...
Bakan Albayrak'tan Ermenistan tepkisi. -Devamını oku...
İstanbul depremi için yeni açıklama yapıldı. -Devamını oku...
Filyasyon ekibi corona virüs hastasının evinde 20'ye yakın misafir ile karşılaştı. -Devamını oku...
Hasta yakını tarafından ölümle tehdit edilen doktor konuştu. -Devamını oku...
Aşı çalışmalarında son durumu Bakan Varank açıkladı. -Devamını oku...
Dünya
Azerbaycan ordusundan Ermenistan'a karşılık. -Devamını oku...
Beyin yiyen amip şebeke suyuna karıştı -Devamını oku...
Azerbaycan, 'Savaş Hali' ilan etti. -Devamını oku...
Magazin
- Merve Boluğur, Kelebek yazarı Cihan Şensözlü’nün ‘Sanane Cihanna’ programında ilginç açıklamalarda bulundu. Devamını oku...
- Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, Hülya Koçyiğit’in televizyon programına konuk oldu. Devamını oku...
- Bir dönemin ünlü isimlerinden Harika Avcı, son günlerde hakkında çıkan haber hakkında ilk kez açıklama yaptı. Devamını oku...
Spor
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu akşam karşı karşıya geleceği dev maçın hakemi Ali Palabıyık olmuştu. Derbinin VAR görevinde Alper Ulusoy, AVAR'da ise Bahattin Duran bulunacak.- Devamını oku...
Schalke 04'te forma giyen milli stoper Ozan Kabak, Werder Bremen karşısında 84. dakikada kırmızı kart görmüştü. Gördüğü kırmızı kartın ardından yerdeki rakibinin bulunduğu bölgeye tüküren Ozan Kabak, maç sonu yanlış anlaşıldığını açıkladı.- Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
Yarma çorbası
Pirzola
Sade bulgur pilavı
Prenses tatlısı
Günün videosu
Tuncel Kurtiz ölüm yıldönümünde unutulmadı.