Akşam Postası | 27 Eylül 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Bütün illerde başlıyor... Devamını oku...

Fenerbahçeli eski futbolcu cinayetten tutuklandı! Korkunç olay: 1 ölü, 4 yaralı var! Devamını oku...

Skandal görüntüler! 1'inci sınıf öğrencisine öğretmenden 'kötü muamele' iddiası…Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı’ndan PCR testi uyarısı! Geçersiz sayılacak…Devamını oku...

Ehliyetlerde yeni dönem! Yapmayan yanar, hapis cezası var...Devamını oku...

Özel hareket polisi, karısı tarafından öldürüldü! Kanı yavrusunun üzerine sıçradı! Devamını oku...

Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı...Devamını oku...

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Her şey NASA deneyi için: Yunusla cinsel ilişkiye giren kadın...Devamını oku...

2018 senesinde görkemli bir düğünle hayatını birleştiren Bensu Soral ve Hakan Baş ikilisi geçtiğimiz haftalarda evliliklerinde yaşadıkları krizle gündeme gelmişti. Bensu Soral, şimdi ise kafa dağıtmak için tatile çıktı. - Devamını oku

Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süren aşkların ardından Uraz Kaygılaroğlu, hayatının aşkını bulmuş gibi... Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı. - Devamını oku

Şarkıcı Nadide Sultan'ın aracı, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Nadide Sultan, yaşadığı korku dolu anları TV8’de yayınlanan magazin programına telefonla bağlanarak anlattı. - Devamını oku

Pilot Çağrı Terlemez ile 15 Eylül'de nikah masasına oturan Ece Seçkin, gelinliklerini hayranlarına hediye edeceğini sözünü vermişti. Seçkin, sözünü tuttu. Dün akşam gelinliğinin birini hayranına hediye etti. - Devamını oku

Galatasaray sakatlığı nedeniyle bir süredir faydalanamadığı Sacha Boey'e kavuştu. 3 maç kaçıran Boey takımla birlikte çalıştı. - Devamını oku...

Yıldız adayıydı, başı belalardan kurtulmadı! İşte Sezer Öztürk'ün vukuatları - Devamını oku...