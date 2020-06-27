Türkiye Akşam Postası | 27 Haziran 2020

Akşam Postası | 27 Haziran 2020

Türkiye

Akşam Postası | 27 Haziran 2020

Günün dikkatini çekeceğini düşündüğümüz olaylarını bir araya getirdik. Akşam Postası'nın bu akşamki hali şöyle:

27 Haziran 2020, Cumartesi 17:28 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Kremalı mantar çorbası
  • Hünkar beğendi
  • Pirinç pilavı
  • Mozaik pasta

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

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