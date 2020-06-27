Akşam Postası | 27 Haziran 2020

Gündem

Corona virüs test ücreti belli oldu. - Devamını oku...

Erdoğan, Ergene Çevre Koruma Projesi töreninde konuştu. - Devamını oku...

Türk-İş'ten kıdem tazminatı açıklaması. - Devamını oku...

Gaziantep'te 15 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler için kısıtlama. - Devamını oku...

Bahçelievler'de patlama, 1 kişi hayatını kaybetti. - Devamını oku...

HDP'li 3 vekil corona virüse yakalandı. - Devamını oku...

Dünya

Salgının kontrolden çıktığı günü açıkladılar. - Devamını oku...

OHAL kalktı, sayı rekora ulaştı. Devamını oku...

Magazin

Oyuncu Hülya Şen'e tehdit: Kediler yüzünden apartman pireleniyor. - Devamını oku...

Alişan isyan etti: Biz ölümden döndük, bunu bile dalga konusu yaptınız! - Devamını oku...

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, tatil yaptığı Çeşme plajlarına damga vurdu. Yakında çekimlerine başlanacak ‘Akıncı’ adlı dizide Şükrü Özyıldız ile oynayacak olan Talu, güzelliğiyle göz doldurdu. - Devamını oku...

Berk Suyabatmaz ile evliliği kısa süren, sevgilisi Allan Hakko’dan yeni ayrılan Burcu Esmersoy, Instagram’dan servet kazandı. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

Kremalı mantar çorbası

Hünkar beğendi

Pirinç pilavı

Mozaik pasta

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