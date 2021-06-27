Akşam Postası | 27 Haziran 2021

Marmaris'teki yangında 1 personel şehit oldu. Şehit Görkem Hasdemir'in çalışma arkadaşları acı haberle yıkıldı! Devamını oku...

Meteoroloji danışmanı Orhan Şen canlı yayında uyardı: Harita her şeyi gösteriyor! Devamını oku...

Emekli ve memura güzel haber! Maaşlar değişiyor... Devamını oku...

Marmaris'teki yangınla ilgili 'Otel yapılacak' iddialarına Pakdemirli'den yanıt. Devamını oku...

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Koronavirüste korkulan oldu! Delta varyantı kabusu: Yasakları geri getirdiler! Devamını oku...

DSÖ yetkilisi aşılar ve maske kullanımı için flaş sözler sarf etti. Devamını oku...

Sığınmacıları ölümden kurtaran kişiye Yunanistan’dan ağır ceza! Devamını oku...

Fakir gibi davranan babasından kalan mirası duyunca düşüp bayıldı! Devamını oku...

Bir dönemin unutulmaz dizisi 'Hayat Bilgisi'nde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, Muğla Akyaka'da arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi. İpek Erdem'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Devamını oku...

Bir dönem 'Survivor'da yarışan isimler arasında yer alan ünlü atlet Nagihan Karadere'nin ilişki itirafı Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' programına damga vurdu. Karadere, unutamadığı bir erkek arkadaşı olduğunu ve onunla yaşadığı duyguları anlattı. Fenomen yarışmacının söyledikleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Devamını oku...

Televizyon ekranlarında yayınlanan eğlence ve yarışma programlarında seslendirme yapan dış sesin kime ait olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte o isimler... Devamını oku...

Bugün bazı medya organlarında sanatçı Sinan Akçıl’ın Sadettin Saran ile icralık olduğu iddia edildi. Çıkan, dedikoduların ardından posta.com.tr’nin ulaştığı Sinan Akçıl, 5 sene önce oturduğu konuta yönelik iddialara açıklık getirdi. Devamını oku...

Can Yaman ile İtalyan sevgilisi Diletta Leotta, Türkiye tatiline devam ediyor. Leotta, teknede olan bikinili bir karesini sevenleriyle paylaştı. Devamını oku...

EURO 2020 turnuvasında 16 Haziran'da Finlandiya ile Rusya, St. Petersburg'ta karşı karşıya gelmişti. O gün şehirde olan yüzlerce taraftarda koronavirüs tespit edildi. - Devamını oku...

Fenerbahçe'den gönderilen Emre Belözoğlu ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. İtalya basınında yer alan iddiaya göre Belözoğlu, Lazio'nun başına geçen Maurizio Sarri'nin yardımcılarından biri olacak. - Devamını oku...

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı söylenen Slaven Bilic'te son dakika pürüz çıktı. Bilic, mevcut kulübü Beijing Guoan'ı ikna edemediği için çok istemesine rağmen Fenerbahçe'nin teklifini kabul edemedi. - Devamını oku...







