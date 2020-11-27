Akşam Postası | 27 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona virüs salgını karşısında yeni önlemlerin alınacağını açıkladı, Almanya 2022 yılı itibari ile plastik poşet kullanımının yasaklanmasına hazırlanıyor, Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı.
27 Kasım 2020, Cuma 17:01 Son Güncelleme:
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Gündemn
- Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem. -Devamını oku...
- Malatya depreminden sonra uzmanlardan bölge hakkında açıklama. -Devamını oku...
- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman başlayacak? -Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni tedbir açıklaması. -Devamını oku...
- 'Efsane Cuma' indirimi corona virüsü unutturdu. -Devamını oku...
Dünya
- Bolsonaro, corona virüs aşısı yaptırmayacağını açıkladı. -Devamını oku...
- Almanya, plastik poşet kullanımını yasaklıyor. -Devamını oku...
Magazin
- Haluk Levent, enkazdan çıkarılan 101 kedi ve köpeğe sahip çıktı- devamını oku
- Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı- devamını oku
- Sibel Tüzün Ankara Antlaşması ile Londra'ya yerleşti- devamını oku
- Halle Berry'den 'Yatakta iyi değil' iddiasına jet yanıt- devamını oku
- Seren Serengil ve Bircan Bali, birbirlerini takip etmeyi bıraktı devamını oku
- Meghan Markle'dan sonra bir düşük itirafı da Gemma Collins'ten geldi-devamını oku
- Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı -devamını oku
- Kylie Jenner ve Kendall Jenner kardeşler TikTok'ta estiriyor-devamını oku
Spor
- Cyle Larin performansı ile dikkat çekiyor. -Devamını oku...
- Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı. -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Tavuk şnitzel
- Sebzeli makarna
- Browni kurabiye
Günün videosu
Fil yavrusunun ayakta durmayı öğrenmeye çalışması