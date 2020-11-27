Türkiye Akşam Postası | 27 Kasım 2020

Akşam Postası | 27 Kasım 2020

Türkiye

Akşam Postası | 27 Kasım 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona virüs salgını karşısında yeni önlemlerin alınacağını açıkladı, Almanya 2022 yılı itibari ile plastik poşet kullanımının yasaklanmasına hazırlanıyor, Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı.

27 Kasım 2020, Cuma 17:01 Son Güncelleme:
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Spor

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Mercimek çorbası
  • Tavuk şnitzel
  • Sebzeli makarna
  • Browni kurabiye

Tarifler için tıklayın

Günün videosu

Fil yavrusunun ayakta durmayı öğrenmeye çalışması



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