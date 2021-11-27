Akşam Postası | 27 Kasım 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da! Ortak anlaşmalar imzalandı! -Devamını oku...

Müslüme'nin anneannesi konuştu: Kafamızı kaldıracak halimiz kalmadı! -Devamını oku...

Dakikalar içinde dehşeti yaşadılar! Tüm köy yerle bir oldu... -Devamını oku...

Baykar mühendisinin acı ölümü! İHA ve SİHA'ların yapımında görev yapıyordu... -Devamını oku...

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Van Gölü sahilinde inanılmaz anlar! Vaşak görüntülendi… -Devamını oku...

Kredi kartları ile ilgili flaş talep! Taksit sayısı… -Devamını oku...

BioNTech'ten Omicron için söz verdi! 100 gün içinde... -Devamını oku...

Omicron paniği! Dokuz ülkeden uçuşları durdurdular -Devamını oku...

Pelin Akil ile Anıl Altan, alışveriş yaparken görüntülendi. Anıl Altan, "Benim istediğim çok şey olsa da son sözü Pelin söylüyor" dedi. - Devamını oku...

Eski manken Ebru Şancı'nın 10 yıldır baktığı İngiliz Bulldog cinsi köpeği Theodore önceki gün hastalandı. Eşi Alpaslan Öztürk apar topar veterinere götürdü. Köpeğin beyninde tümör tespit edildi. Veteriner, yaşaması imkansız olduğunu söyleyince ötenazi yapıldı. - Devamını oku...

Burcu Esmersoy’un sosyal medyada paylaştığı videoda Rachel Araz ve Aslıhan Doğan’a göndermede bulunduğu iddia edilmişti. Tüm haberlerin ardından Rachel Araz ve Esmersoy bir davette pişti oldu. Adeta soğuk rüzgarlar esti. - Devamını oku...

Armağan Çağlayan, son yıllarda Youtube’da yaptığı programlarla gündeme geliyor. Çağlayan son olarak, kendisi için “çok kilo almışsınız” diyen takipçisine ayar verdi. - Devamını oku...

Show TV'de ekranlara gelen 'Aziz' dizisini izlediği anları sosyal medya hesabından paylaşan İbrahim Tatlıses, 'Efnan' karakterine hayat veren genç oyuncu Simay Barlas'ı öve öve bitiremedi. 'Estetik' vurgusuyla dikkat çekti. - Devamını oku...

Fenerbahçe'den Szalai iddialarına yanıt! -Devamını oku...

Kerem Aktürkoğlu'nu listeye aldılar! Hayran kaldılar... -Devamını oku...

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