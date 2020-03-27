Akşam Postası | 27 Mart 2020

Gündem

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim kıran, Türkiye dışında corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı. Devamını oku...

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara corona virüsü tedavisinde kullanılması için Çin'den getirilen test kitlerinin yanılma payı olduğu için kullanıma sokulmadığını söyledi. Devamını oku...

Rize'de yeni tip corona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı.Devamını oku...

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi corona virüs tedbirleri kapsamında değişti. Alınan son kararda KPSS Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. Öte yandan YKS ile ilgili müfredat da netlik kazandı.Devamını oku...

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, corona virüs bilgilendirme sitesi açtı. Devamını oku...

Dünya

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle telefon görüşmesi yaptı. İki lider görüşmede, salgına karşı iş birliğinin artırılmasını ele aldı. Devamını oku...

IMF'nin corona virüs için ilk kredisini vereği ülke belli oldu. Devamını oku...

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'un corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Sağlık Bakanı'nın da virüse yakalandığı açıklandı.Devamını oku...

İspanya'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar kayda geçen günlük en yüksek rakama ulaştı. Bir günde 769 kişi öldü.Devamını oku...

Magazin

Corona virüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen ünlü sunucu Burak Akkul, virüsü yendi. Devamını oku...

‘Hayat Devam Ediyor’ adlı dizide ‘Çocuk Gelin’ rolü ile adını duyuran Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı bir adamla gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. ABD'li gazetecilerin de ilgisi çeken Miraloğlu’dan bir itiraf geldi. Devamını oku...

'Desperately Seeking Susan' ve 'Crocodile Dundee' filmlerindeki rolleriyle tanınan ve birçok ünlü dizide konuk oyuncu olarak yer alan ABD'li oyuncu Mark Blum, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs sebebiyle vefat etti. Devamını oku...





Fenerbahçe'de 4 kişinin testi pozitif çıktı. - Devamını oku...

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın corona virüs testi pozitif çıktı. - Devamını oku...

Ajax'ın oyuncusu Abdelhak Nouri 3 yıl sonra komadan uyandı. - Devamını oku...

Kayserispor'da corona virüs vakası olduğu açıklandı. - Devamını oku...





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