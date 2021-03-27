Akşam Postası | 27 Mart 2021

Sokağa çıkma kısıtlaması olmayan cumartesi günü İstanbul'da tehlikeli yoğunluk -Devamını oku...

Karaman'da kaybolan Ege Kabalak günler sonra kurtarıldı -Devamını oku...

Van'ın ikinci balık türü tescillendi; Van Gölü küçük mercan balığı -Devamını oku...

Prof. Dr. Ceyhan, 'İntranazal Covid' aşısı hakkında önemli bir açıklamada bulundu -Devamını oku...

Balon balığı zehri, ağrı kesici ilaçlarda şifa olacak -Devamını oku...

Trabzon'daki skandal görüntülerle ilgili davada karar belli oldu -Devamını oku...

Tıbbi mantara ilgi arttı! Üniversitede üretiliyor, bin liradan satılıyor -Devamını oku...

Yemeksepeti hacklendi! Şirketten açıklama: İşte çalınan kişisel bilgiler... -Devamını oku...

Meteoroloji'den bazı iller için kar ve çığ uyarısı -Devamını oku...

İtalya'da korkutan deprem -Devamını oku...

Mısır'da felaketler durmuyor: Kahire'de 10 katlı bina çöktü! -Devamını oku...

Survivor sunucusu Murat Ceylan ile tescilli güzel Pınar Tartan'dan aşk pozu - Devamını oku...

Ece Erken'e dava açan Benan Kocadereli: Tazminatı şiddet gören kadınlar için bağışlayacağım. - Devamını oku...

Didem Uzel, başından geçenleri anlattı: Dilenmek zorunda kalacaktım. - Devamını oku...

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve dostları önceki akşam Arnavutköy'de bir mekandaydı. Buse Varol'un doğum gününü kutladılar. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, yakında birlikte kamera karşısına geçeceklerini söyledi. - Devamını oku...

Nevra Serezli, 2013 yılında hayatını kaybeden 45 yıllık eşi Metin Serezli’yle ilişkisini anlattı. Armağan Çağlayan’ın sorularını yanıtlayan oyuncu, “Ben hem aktör olarak hem de erkek olarak çok hayrandım ona” diye konuştu. - Devamını oku...

Yayınlandığı döneme damga vuran dizilerden biri olan 'Poyraz Karayel' dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, büyük bir değişim geçirdi. Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Cücenoğlu, 60 kilo vererek bambaşka biri oldu. - Devamını oku...

Hekimoğlu'nun Dr. Zeynep Can’ı Damla Colbay: Asla hata yapamayız. - Devamını oku...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği! 15 gün sonra... -Devamını oku...

Giuliano'dan Fenerbahçe itirafı! -Devamını oku...

Milli maç öncesi Norveç'ten Haaland açıklaması -Devamını oku...

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için karar -Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Mandalinalı kereviz ,

Domatesli makarna

Sütlaç

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