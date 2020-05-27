Akşam Postası | 27 Mayıs 2020
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27 Mayıs 2020, Çarşamba 17:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- 15 ilde uygulanan seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu. Devamını oku...
- Evleneceklere müjde! Düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu.Devamını oku...
- Market çalışanı corona virüsten hayatını kaybetti, karantina başladı.Devamını oku...
- CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı.Devamını oku...
- Kız arkadaşını öldüren boksörün suç kayıtları ortaya çıktı.Devamını oku...
- İllere göre corona virüsten vefat edenlerin sayısı açıklandı.Devamını oku...
- Sokağa çıkma yasakları ne zaman kalkacak? 27 Mayıs yasaklar kalktı mı? İşte yanıtı.Devamını oku...
Dünya
- Siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ABD'yi ayağa kaldırdı. Salgına rağmen protesto büyüyor. Devamını oku...
- Tatile çıkana bin 200 lira destek verilecek.Devamını oku...
- Yunanistan turist kabul edeceği 25 ülkeyi açıkladı.Devamını oku...
- ABD Başkanı Trump sosyal medyayı kapatma tehdidinde bulundu. Devamını oku...
- 2021 BMW 5 Serisi sonunda resmi olarak tanıtıldı. Devamını oku...
- Sony, PlayStation Plus aboneliği olan oyuncuları için Call of Duty WWII'yi ücretsiz hale getirdi. Devamını oku...
Magazin
- Yıllardır hiçbir fotoğrafında gülümsemeyen Victoria Beckham, oğlu Cruz ile çekildiği bornozlu fotoğrafında kahkaha attı. - Devamını oku...
- Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın bayramda Kıvanç Tatlıtuğ'un evindeydi. - Devamını oku...
- Fırtınalı bir aşk yaşayan Seray Sever ve Hakan Altun çiftinin aşkı, yıllar geçse de unutulmadı. Çiftin arasında neler yaşandı hatırlayalım. Ayrılıklarındaki kara kedi kimdi? - Devamını oku...
- Onur Büyüktopçu: Annemin yüzünü kara çıkaramam. - Devamını oku...
Spor
- LeBron James'ten polis tarafından öldürülen George Floyd için sessiz kalmadı. Devamını oku...
- Scottie Pippen'a göre Kobe Bryant, Michael Jordan'dan daha iyiydi. Devamını oku...
- Morecambe'de oynayan 23 yaşındaki İngiliz futbolcu Christian Mbulu hayatını kaybetti. Devamını oku...
- Claudio Taffarel indirimi kabul ederse yine Galatasaray'a dönecek. Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Tutmaç çorbası
- Kıbrıs köftesi
- Bademli pilav
- Cevizpare tatlısı
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