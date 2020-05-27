Türkiye Akşam Postası | 27 Mayıs 2020

Akşam Postası | 27 Mayıs 2020

Türkiye

Akşam Postası | 27 Mayıs 2020

Akşam Postası varken herhangi bir önemli gelişmeyi kaçırman mümkün değil. Günün özeti niteliğindeki Akşam Postası'na hoş geldin.

27 Mayıs 2020, Çarşamba 17:40 Son Güncelleme:
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Gündem

  • 15 ilde uygulanan seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu. Devamını oku...
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  • CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı.Devamını oku...
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  • Sokağa çıkma yasakları ne zaman kalkacak? 27 Mayıs yasaklar kalktı mı? İşte yanıtı.Devamını oku...

Dünya

  • Siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ABD'yi ayağa kaldırdı. Salgına rağmen protesto büyüyor. Devamını oku...
  • Tatile çıkana bin 200 lira destek verilecek.Devamını oku...
  • Yunanistan turist kabul edeceği 25 ülkeyi açıkladı.Devamını oku...
  • ABD Başkanı Trump sosyal medyayı kapatma tehdidinde bulundu. Devamını oku...
  • 2021 BMW 5 Serisi sonunda resmi olarak tanıtıldı. Devamını oku...
  • Sony, PlayStation Plus aboneliği olan oyuncuları için Call of Duty WWII'yi ücretsiz hale getirdi. Devamını oku...

Magazin

  • Yıllardır hiçbir fotoğrafında gülümsemeyen Victoria Beckham, oğlu Cruz ile çekildiği bornozlu fotoğrafında kahkaha attı. - Devamını oku...
  • Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın bayramda Kıvanç Tatlıtuğ'un evindeydi. - Devamını oku...
  • Fırtınalı bir aşk yaşayan Seray Sever ve Hakan Altun çiftinin aşkı, yıllar geçse de unutulmadı. Çiftin arasında neler yaşandı hatırlayalım. Ayrılıklarındaki kara kedi kimdi? - Devamını oku...
  • Onur Büyüktopçu: Annemin yüzünü kara çıkaramam. - Devamını oku...

Spor

  • LeBron James'ten polis tarafından öldürülen George Floyd için sessiz kalmadı. Devamını oku...
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  • Claudio Taffarel indirimi kabul ederse yine Galatasaray'a dönecek. Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Tutmaç çorbası 
  • Kıbrıs köftesi 
  • Bademli pilav 
  • Cevizpare tatlısı 

Tarifler için tıklayın.

Günün videosu

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Günün testi

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