Akşam Postası | 27 Mayıs 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik! Devamını oku...

İstanbul'a dolu yağışı için saat verildi! Devamını oku...

Sedat Peker hakkında yakalama kararı. Devamını oku...

Borç yapılandırma ile ilgili flaş gelişme! Meclis’te kabul edildi… Devamını oku...

'Uygunsuz videodaki hangimizin karısı?' İki adam soluğu mahkemede aldı. Devamını oku...

Kuzey Amerika'ya özgü bir tür böcek olarak bilinen kırmızı gözlü kanatlı siyah böcekler 17 yıl sonra çiftleşmek için tekrar yeryüzüne çıktı. Devamını oku...

NASA, yayınladığı mesajda, “Hey İstanbul. Parlıyorsun!” ifadelerine yer verdi. Devamını oku...

Hayvanlarda koronavirüs aşısı uygulaması başlıyor. Devamını oku...

Hakan Sabancı’nın eski flörtü Aygün Aydın, Lamborghini marka bir aracın üstünde olduğu pozunu garip bir ifadeyle paylaştı. - Devamını oku...

12 Nisan’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve COVID-19 teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen geçtiğimiz gün taburcu oldu. Sergen, sosyal medya hesabından sevenlerine mesaj yolladı. - Devamını oku...

70’li yıllara damgasını vuran Serpil Örümcer'in bir pozu, hafızalara kazınmıştı. Göksel Arsoy, film afişi için Serpil Örümcer’in dizlerine oturarak poz vermişti. Yıllar sonra o günü anlattı. - Devamını oku...

Tuvana Türkay, sosyal medyadan “Estetik harikasısın” diyenlere isyan etti. Güzel oyuncu, “Sadece burnumda estetik var. Onun dışında en ufak bir estetik varsa, mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim” dedi. - Devamını oku...

İş insanı Haldun Demirhisar ile Göcek tatili esnasında görüntülenerek aşk iddialarını güçlendiren oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Sarıkaya, hakkında çıkan aşk haberi hakkında konuştu. - Devamını oku...

Demet Özdemir (29) ile Oğuzhan Koç (36), arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile birlikte tatillerine devam ediyor. İkilinin havuz başındaki aşk oyunları, objektiflere yansıdı. - Devamını oku...

Fransız teknik adam Zinedine Zidane, Real Madrid'ten ayrılma kararı aldı. Böylece Madrid'teki 2. Zidane dönemi de sona erdi. - Devamını oku...

Beşiktaş, iç transferde ilk anlaşmasını yaptı. Siyah Beyazlılar, kaleci Utku Yuvakuran ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. - Devamını oku...

Ahmet Ağaoğlu sitem etti! 'Yetkisiz menajerler Sörloth için kapı kapı dolaşıyorlar' - Devamını oku...

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Villarreal oldu - Devamını oku...

UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal kazandı, Beşiktaş ve Galatasaray'ı ateşe attı. - Devamını oku...