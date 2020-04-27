Akşam Postası | 27 Nisan 2020

Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Devamını oku...

Nefes Kredisi bugün devereye girdi! 6 milyarlık kredi verilecek. Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bundan sonraki soru destek paketlerini ünite bazında hazırlayacağız. Böylece öğrencilerimiz eksiklerini daha iyi görme ve telafi etme imkanı bulacak" dedi.Devamını oku...

Bin liralık yardıma başvurduğu söylenen Ferrari sahibi konuştu: Ben değilim. Devamını oku...

Dünya

Aşı bulunursa önce kimlere yapılacak? Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi açıkladı.Devamını oku...

İngiltere'de doktorlara uyarı: Çocuklarda corona virüsle bağlantılı yeni bir hastalık görülüyor olabilir. Devamını oku...

Corona virüs tedbirleri kapsamında Almanya'da bütün eyaletlerde maske takma zorunluluğu getirildi.Devamını oku...

İspanya'da çocuklar 6 hafta sonra bir ilki yaşadı. Devamını oku...

Magazin

Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuş ve zor günler geçirmişti. -Devamını oku...

Çocuk omurgasından çanta yapan tasarımcıya tepki yağdı. -Devamını oku...

Onur Buldu ve sevgilisi Duygu Koz sessizce evlendi. -Devamını oku...

Takıntılı hayranı Hande Yener'in evine izinsiz girip kabus dolu anlar yaşattı. - Devamını oku...

Spor

FIFA, oyuncu değişikliği kuralı için değişiklik önerisinde bulundu. - Devamını oku...

Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirmişti. Corona virüsüle mücadele sürecinde 10 kilo veren Albayrak, ailesini oldukça korkuttu. Sezon bitiminde Abdürrahim Albayrak, ailesinin de isteğiyle Galatasaray'dan ayrılıp yöneticiliği bırakabilir. - Devamını oku...

Galatasaray'ın efsane kalecisi Claudio Taffarel, kulüpten ayrılış sürecini anlattı. Ailesinin yanına dönmek için kaleci antrenörlüğü görevini bırakan Taffarel, Fatih Terim'in kendisine kızgın olduğunu hissettiğini açıkladı. - Devamını oku...





İftar menüsü

"İftara ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!

Tarhana çorbası tarifi

Fırında levrek tarifi

Çoban salata tarifi

Kadayıflı paşa sarması tarifi

İftar menüsü tarifleri için tıklayın.