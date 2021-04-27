Akşam Postası | 27 Nisan 2021

Emekli maaşları, bankalar ve tam kapanma kısıtlamalarıyla ilgili Bakan Soylu'dan açıklama. Devamını oku...

Erdoğan normalleşme için tek şartı açıklamıştı! Uzmanlar yorumladı. Devamını oku...

Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta saklandığı eve operasyon düzenlendi. Devamını oku...

Tam kapanma sürecinde verilecek ekonomik destekler belli oldu. Devamını oku...

Bankalardan 'tam kapanma' kararı! Resmen değişti...Devamını oku...

Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos Türk bayrağını yırtmıştı! İşte cezası. Devamını oku...

Çok acı fotoğraf! Anne virüsten ölen oğlunu tuk tukta taşıdı… Devamını oku...

ABD'de Türk genç annesi ve kız kardeşini öldürdü. Devamını oku...

'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden milli tenisçi Melis Sezer ile takım arkadaşı oyuncu Batuhan Karacakaya arasında sular durulmuyor. Daha öncede yarışmacılarla problem yaşayan Batuhan, daha fazla dayanamadı ve sessizliğini bozdu. Devamını oku...

Ebru Şallı, üçüncü eşi Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin Sağlam’dan kendisine fake hesaplardan küfür ve hakaret ettiğini iddia etmişti. Şallı Gonca'dan şikayetçi olmuştu. O dava sonuçlandı. Devamını oku...

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, Bali'de bir adadan başka bir adaya gitmek için ek sefer koydurtarak uçak kaldırtan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dan ilginç bir istekte bulundu. Devamını oku...

Damak tadıyla da tam anlamıyla bir Türk olan Halsey, nane ve kırmızı biber ekleyip çektiği mantı ziyafetini sosyal medyadan paylaştı. Amerikalı şarkıcı, sosyal medyada hesabından sık sık Türk lezzetlerini paylaşıyor. Devamını oku...

İngiliz oyuncu ve yönetmen Emerald Fennell, hamileliğini kırmızı halıda duyurdu. Devamını oku...

Mustafa Denizli, Altay'dan gelen hocalık teklifini reddedemediğini açıklayarak kabul ettiğini ilan etti. Denizli, çarşamba günü başkanla bir araya gelecek. - Devamını oku...

Bayern Münih, Julian Nagelsmann ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Nagelsmann'ın görevi 1 Temmuz 2021'den itibaren başlayacak. - Devamını oku...

Galatasaray'da kritik Konyaspor maçı öncesi koronavirüs vakaları patlak verdi. Şampiyonluk umutlarını sürdüren sarı kırmızı ekipte 3 oyuncu virüse yakalandı. - Devamını oku...

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla 7 Nisan'da Kemerburgaz Tesisleri açılışı yapılmıştı. Henüz inşaatı süren alanda daha önce bir maden firması vardı ve bu firma tahliye edilmişti. Hürriyet'teki özel habere göre önceki hafta sonu bu firmaya bağlı birkaç kişi, tesislerin bulunduğu alanı silahla bastı. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

ŞEHRİYELİ YOĞURT ÇORBASI

TAS KEBABI

BULGUR PİLAVI

ISLAK KEK

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