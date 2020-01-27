Akşam Postası | 27 Ocak 2020

Gündem

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde, enkaz altındaki son kişiye de ulaşıldı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Devamını oku...

Bakan Soylu deprem bölgesinde yapılacak yardımlarla ilgili, "24 milyon TL toplam destek bölgeye gönderildi. Ağır hasarlı evlerde oturan vatandaşlara toplam 41 bin lira yardımda bulunacağız." dedi. Devamını oku...

Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 13.51'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise saat 14.00'te 3,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Devamını oku...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremden etkilenen illerden olan Elazığ ve Malatya’da bulunan çiftçilerin tarımsal destek ödemelerini bugün yapacaklarını açıkladı. Devamını oku...

Reina'da yılbaşı gecesi düzenlediği terör saldırısında 39 kişiyi öldüren Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Devamını oku...

Meteoroloji İstanbul'da cuma gününe kadar sağanak yağışın süreceğini bildirdi. Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Devamını oku...

Elazığ’daki yıkılan evlerinden kurtulan Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın, enkazı elleriyle kazıp kendilerini çıkartan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman’la buluştu. Devamını oku...





Dünya

Çin basının yer alan iddiaya göre Çinli bilim insanları, 80 kişinin ölümüne neden olan korona virüsünün kök hücresini ayrıştırıp izole etmeyi başardı. Devamını oku...

Ariana Afgan Havayolları'na ait 83 yolcuyu taşıyan uçak Afganistan'ın doğusundaki Gazne'de düştü. Devamını oku...

ABD Başkanı Donald Trump, ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili "Korkunç bir haber" paylaşımında bulundu. Devamını oku...





Spor

-Michael Jordan, Shaquille O’Neal ve LeBron James, Kobe Bryant için duygusal mesajlar yayınladı. - Devamını oku...

-Kobe Bryant'ın eşi Vanessa'nın ilişkisine kısa bir bakış - Devamını oku...

-Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. - Devamını oku...

-Abdullah Avcı, fesih işlemleri için kendisiyle görüşmek isteyen Beşiktaş'ı avukatına yönlendirdi. - Devamını oku...





Magazin

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’le 7 yıl aşk yaşayan Selena Gomez, istismar kurbanı olduğunu söyledi.- Devamını oku...

Elazığ 3 gün önce 6,8'lik depremle sallandı. Yaşananların ardından arama kurtarma ekipleri olay yerine akın etti, depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldı. Bengü, bazı sosyal medya kullanıcılarını daha duyarlı olmaya çağırdı.- Devamını oku...

Kobe Bryant'ın ani ölümü ünlüleri yasa boğdu. - Devamını oku...

34 yıldır müzik dünyasının içinde olan ve müziğin 'serseri' çocuğu olarak anılan Teoman tükendiğini ve yorulduğunu söyledi. - Devamını oku...





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Zamana ve coğrafyaya sığmayan yıldız: Kobe Bryant - Turcel Orman yazdı - Devamını oku...





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