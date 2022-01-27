Akşam Postası - 27 Ocak 2022
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Erdoğan'ın davet ettiği Putin Türkiye'ye geliyor. Marmara'ya yeniden kar geliyor! Prof Dr. Orhan şen tarih verdi. Merkez Bankası Başkanı enflasyon tahminini açıkladı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı. Daha fazlası için Akşam Postası.
27 Ocak 2022, Perşembe 17:57 Son Güncelleme:
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- Erdoğan'ın davet ettiği Putin Türkiye'ye geliyor -Devamını oku...
- Marmara'ya yeniden kar geliyor! Prof Dr. Orhan şen tarih verdi -Devamını oku...
- Merkez Bankası Başkanı enflasyon tahminini açıkladı! -Devamını oku...
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı -Devamını oku...
- Asgari ücret için önemli gelişme! Hesaplama belli oldu... -Devamını oku...
- 20 üründe fahiş fiyatı önlemek için yeni adım! Bakanlığa yetki verildi -Devamını oku...
- Hawking 'Sonun başlangıcı' demişti: Uzayın derinliklerinde ürkütücü keşif -Devamını oku...
- İngiltere'de aşı karşıtı bir grup aşı merkezine baskın düzenleyerek görevlileri 'soykırım' ile suçladı. -Devamını oku...
- Üçüz bebek bekleyen kadının karnı sosyal medyada gündem oldu -Devamını oku...
- Dün gece gelen bir son dakika haberi herkeste şok etkisi yarattı! Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece Bakırköy'de bir mekanda silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Mahmutyazıcıoğlu kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetti. haber-fotograf-2429707-2" target="_blank">Devamını oku...
- 79 yaşındaki usta sanatçı Fatma Girik pazartesi günü Covid19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. Yoğun kar yağışından dolayı iptal edilen cenaze töreni bugün gerçekleşti. Sanatçı için ilk tören Şişli Belediyesi’nde düzenlendi. Girik için ikinci tören de Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Devamını oku...
- Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, eski sevgilisi İlknur A.'nın evine izinsiz geldiğini ve kapıda unutulan anahtarı alarak kaçtığını belirtip şikayetçi olmuştu. Kaya Çilingiroğlu’nun şikayeti üzerine 12 seneye kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Şimdi ise Kaya Çilingiroğlu’nda yeni hamle geldi. Devamını oku...
- Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı bitti. Sessiz sedasız ayrılan çift, birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından silerek, iddiayı doğrulamış oldu. Hiçbir açıklama gelmezken, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu, Demet Özdemir-Oğuzhan Koç'un ayrılmalarıyla ilgili soru sorulara dikkat çeken bir cevap verdi. Devamını oku...
- ABD’li oyuncu Zendaya (25), sevgilisi Tom Holland’ın (25) memleketi İngiltere’de. Londra’da Holland’ın ailesinin evinin önünde yürüyüşe çıkan çiftin son görüntüleri hayranlarını heyecanlandırdı. Boyu 1.79 metre olan Zendaya’nın, 1.73 metre olan sevgilisi Holland’ın beline sarılarak kendine çekmesine “Sahiplenici kadın sarılışı” yorumları yapıldı. ‘Örümcek Adam’ filminin çekimlerinde tanışan çift geçen yazdan bu yana birlikte. Devamını oku...
- Galatasaray'dan Giresunspor'a Okan Kocuk için yeni teklif! O isim ile takas... -Devamını oku...
- Pereira'dan Premier Lig açıklaması! 'Mutlaka bir gün olacak' -Devamını oku...
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