Akşam Postası | 27 Şubat 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de 3 tane şehidimiz var mekanları cennet olsun. Onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. "dedi.Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsü ile ilgili alınan tedbirleri açıkladı. Bakan Koca, ''Kum ve Meşhed bölgesinden gelen hastaları 14 günlük gözleme alınacak.'' dedi.Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri vapur seferleri yapılacağını açıkladı.Devamını oku...

Uzman Psikolog ve Pedagog Ebru Şen, Atakan Kayalar için yapılan olumlu veya olumsuz eleştirilerin ileriye dönük yaratabileceği problemler hakkında bilgi verdi.Devamını oku...





Dünya

Dünyada hızlı bir yayılma gösteren koronavirüs için Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki araştırmacılar gerçek zamanlı gösterim yapan çevrimiçi bir harita geliştirdi. Devamını oku...

Rock efsanesi Ozzy Osbourne, geçen hafta Ordinary Man isimli bir albüm çıkarmıştı. Ozzy Osbourne'un yeni bir albüm hazırlığında olduğu öğrenildi.Devamını oku...

Sony, PlayStation Plus abonelerine Mart ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ay, PlayStation 4 kullanıcılarını iki farklı oyun bekliyor.Devamını oku...

2020 CD3 adlı küçük asteroidin geçici olarak Dünya'nın yeni doğal uydusuna dönüştüğü bildirildi.Devamını oku...

Koronavirüsün en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan İtalya'da Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus koronavirüs hastalarına destek olmak için katıldığı toplantının ardından rahatsızlandı.Devamını oku...

Dünyada hızlı bir yayılma gösteren koronavirüs için Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki araştırmacılar gerçek zamanlı gösterim yapan çevrimiçi bir harita geliştirdi.Devamını oku...

Dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkesi İtalya'da koronavirüs sebebi ile hayatını kaybeden kişi sayısı 14'e yükseldi.Devamını oku...

ABD başkanı Donald Trump, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını hakkında düzenlediği toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.Devamını oku...





Spor

Damien Comolli: Daha önce de istifa ettim kabul edilmedi, artık dayanamıyordum - Devamını oku...

Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor - Devamını oku...

Abdülkadir Ömür 6 ay sonra Trabzonspor forması giyecek - Devamını oku...

Timo Werner, Klopp'la çalışabilmek için Barcelona'yı bekletiyor - Devamını oku...





Magazin

Yaklaşık bir aydır aşk yaşayan Kaan Yıldırım ile Hadise’nin aşkında kriz çıktığı iddia edilmişti. Kriz iddiaları sonra Hadise'den yalanlar nitelikte bir paylaşım geldi. Hadise, aşkını ilan etti - Devamını oku...

Oyuncu Haluk Piyes kamyon şoförü oldu - Devamını oku...

Shakira ve Jennifer Lopez'in sahnede Latin rüzgarları estirdiği anlar çok sayıda seyirci tarafından şikayet yağmuruna tutuldu. Federal İletişim Komisyonu, 1300'ün üzerinde seyirci tarafından şovun içeriği nedeniyle şikayet yağmuruna tutuldu. Şikayetler özellikle de çocuk sahibi aileler tarafından geldi. - Devamını oku...





Günün podcast'i





Günün iyi haberi

Koronavirüsün en küçük mağduru savaşı kazandı - Devamını oku...





Günün köşe yazısı

Modum yok modum! - Ayça Çakırbilgiç yazdı...





Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak ezogelin çorbası tarifi, karnabahar kızartması tarifi, sebzeli bulgur pilavı tarifi ve kadayıflı kek tatlısı tarifleri. -Devamını oku...



