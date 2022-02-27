Akşam Postası | 27 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski arasında görüşme. Devamını oku...

Meteoroloji uyardı: Kar dönüyor! 1 Mart'a dikkat! İstanbul dahil... Devamını oku...

Ukrayna'dan gelen ilk Türk kafile Edirne’ye ulaştı. Devamını oku...

MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu. Devamını oku...

Rusya - Ukrayna savaşında son gelişmeler: Putin nükleer güçleri harekete geçirdi. Devamını oku...

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde çatışmalar dün şehirlere, cadde ve sokaklara taşınırken, bir başka cephede de milyonlarca Ukraynalı yaşam savaşı veriyor. Soğukta evlerinden olan, başka ülkelere kaçan, metro istasyonları ve bodrum katlarına sığınan siviller perişan. En çok da çocuklar! Devamını oku...

Rus askerleri Ukrayna'da marketi ve döviz bürosunu yağmaladı. Devamını oku...

Avrupa ülkeleri Rus uçaklarına hava sahasını kapatıyor. Devamını oku...

Yaşadığı psikolojik sıkıntılı dönemleri geride bırakan ve 2 ayda 14 kilo veren Arda Kural, ekranlara yeniden dönmeye hazırlanıyor. 1999 yılında “Eyvah Kızım Büyüdü” dizisiyle genç kızların hayran olduğu oyuncu, hayatı boyunca hep yalnız olduğunu söyleyerek samimi açıklamalarda bulundu. Devamını oku...

'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla ve Semra kaynana ile ettiği kavgalarla ünlenen Sinem Umaş, imaj değişikliği yaptı. Devamını oku...

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan ve Buse Varol’un evleri ayırdıkları iddia edilmişti. Şimdi ise Buse Varol ve Alişan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Devamını oku...

Oyuncu Nur Fettahoğlu, önceki gün yakın dostu, işletmeci Umut Evirgen’le bir fotoğrafını paylaşıp altına “Sen hep aşk’la” yazdı. Devamını oku...

2018 senesinde Eray Sünbül ile mutluluğa “Evet” yanıtını veren Seray Sever bir süredir program setlerinden uzak bir hayat yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurarak eşi Eray Sünbül ile Bodrum’a yerleşen Seray Sever’den üçüzü bir haber geldi. Devamını oku...

Putin yanlısı Roman Abramovich'in kızından Rusya liderine tepki - Devamını oku...

Şampiyonlar Ligi finalinin Zenit'ten alınması sonrası Rusya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan ihracı söz konusu. - Devamını oku...

Ali Koç'a müjde! Marcelo Bielsa Leeds United'tan kovuldu - Devamını oku...