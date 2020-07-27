Akşam Postası | 27 Temmuz 2020
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27 Temmuz 2020, Pazartesi 17:11 Son Güncelleme:
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Gündem
- Bakan Akar, 2 otobüs şoförü ile 4 askerin şehit olduğu Mersin'deki kazanın nedenini açıkladı. Devamını oku...
- YKS sonuçları açıklandı. YKS cevap kağıtları erişime açıldı. Devamını oku...
- Kaymakam, 'En çok vaka olan ilçeyiz' deyip açıkladı: 1 yaşında bebeklerde bile var. Devamını oku...
- Gram altın rekor kırdı! Altında yükseliş kalıcı olacak mı?Devamını oku...
- Pınar Gültekin cinayetini aydınlatacak telefon görüşmesi ortaya çıktı.Devamını oku...
- Antalya'da bir kişi, arkadaşının 'Ben yiyorum, bir şey olmuyor' dediği balon balığı yüzünden can verdi.Devamını oku...
- İkinci el konut kredilerinde faiz değişti! İşte tutara göre taksitler.Devamını oku...
- Salih Müslim'in teslim olan yeğeni teröristlerin yerini söyledi.Devamını oku...
Dünya
- ABD bayrağı 35 yıl sonra indirildi. Devamını oku...
- Romanya, Türkiye'yi corona virüste riskli ülkeler listesinden çıkardı. Devamını oku...
- İsrail, Lübnan'a havan ile saldırdı! 'Evinizden çıkmayın' uyarısı yapıldı.Devamını oku...
- Rusya ile uçuşlar 1 Ağustos'ta başlıyor. Devamını oku...
- Bugatti, geçtiğimiz yıl tanıttığı en ucuz modeli Baby Bugatti II modelinin üretimlerine başladı. Yalnızca 500 adetle üretilecek araçlardan birkaçı hala satın alınabilir durumda. Devamını oku...
- Altın kaplama PlayStation 5 geliyor. Devamını oku...
- ‘Rüzgar Gibi Geçti’ (Gone with the Wind) filminin hayatta kalan son oyuncusu, iki Oscar sahibi Olivia de Havilland 104 yaşında hayatını kaybetti. Devamını oku...
- 'Hannah Montana' serisiyle çocuk yaşta şöhreti yakalayan Miley Cyrus, Los Angeles'ta ünlülerin yaşamak için sıklıkla tercih ettiği Hidden Hills bölgesinden bir malikane satın aldı. Cyrus, geniş bir arazi üzerinde yer alan gösterişli malikane için 4.5 milyon dolar ödedi. Devamını oku...
- Plastik kirliliği 2040'ta 1 milyar 300 milyon tona ulaşacak. Devamını oku...
- Amazon, Apple, Google, ve Facebook CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade vermeye hazırlanıyor. Devamını oku...
- Ghost of Tsushima, ilk hafta sonunda büyük bir ilgi gördü. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre Ghost of Tsushima sadece ilk üç gününde tam 2,4 milyon kopya satarak müthiş bir başarıya imza attı. Devamını oku...
- Epic Games, hediye oyun kampanyalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta ise iki oyun ücretsiz yapıldı. Devamını oku...
Magazin
- Survivor Yasin, Cemal Can'ın şampiyonluğuna sahip çıktı. - Devamını oku...
- Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş ile sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz arasında gerginlik yaşandı. Durmaz arabasını getiren valeye bağırınca iş insanı, “Sen kimsin? Adam gibi konuş” diyerek fenomenin üzerine yürüdü. - Devamını oku...
- Hümeyra, meslektaşı Sema Keçik’le Nişantaşı’ndaydı. Uzun zamandır ekrandan uzak kalan Hümeyra (72) bir dizide yer almayacağını söyledi. - Devamını oku...
- Cleveland Cavaliers’ta oylayan milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Ebru Şahin sevgilisinin ailesiyle tanıştı. Cedi Osman'ın Instagram paylaşımı ise kadın hayranlarını kızdırdı. - Devamını oku...
Spor
- Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıl sözleşme uzattı. - Devamını oku...
- Mehmet Altıparmak'ın Hatayspor'dan ayrılma nedeni belli oldu: Yönetimle transfer anlaşmazlığı. - Devamını oku...
- Galatasaray yeni sezonun formalarını satışa çıkardı. Parçalı formada oldukça büyük bir revizyona giden sarı kırmızılılarda ikinci forma ise siyah üzerine kırmızı desenli forma oldu. - Devamını oku...
- Özer Hurmacı takım arkadaşlarından tepki gördü: İhanet, alçakça. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın verim alamadığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao için David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin adı sıkça geçiyor. Inter Miami'nin Florida'daki kulüp mağazasında Falcao yazılı 9 numaralı formanın satışa çıkması ise akılları iyice karıştırdı. - Devamını oku...
- Adana Demirspor'a elenerek Süper Lig'e çıkamayan Bursaspor'da İrfan Buz'la yıllar ayrıldı.
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Domates çorbası
- İzmir köfte
- Humus
- Dudove tatlısı
Günün videosu: Ronaldo ve Merih Demiral'ın şampiyonluk selamlaşması.
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