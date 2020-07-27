Akşam Postası | 27 Temmuz 2020

Antalya'da bir kişi, arkadaşının 'Ben yiyorum, bir şey olmuyor' dediği balon balığı yüzünden can verdi.

Kaymakam, 'En çok vaka olan ilçeyiz' deyip açıkladı: 1 yaşında bebeklerde bile var.

Bakan Akar, 2 otobüs şoförü ile 4 askerin şehit olduğu Mersin'deki kazanın nedenini açıkladı.

ABD bayrağı 35 yıl sonra indirildi. Devamını oku...

Romanya, Türkiye'yi corona virüste riskli ülkeler listesinden çıkardı. Devamını oku...

İsrail, Lübnan'a havan ile saldırdı! 'Evinizden çıkmayın' uyarısı yapıldı. Devamını oku...

Rusya ile uçuşlar 1 Ağustos'ta başlıyor. Devamını oku...

Bugatti, geçtiğimiz yıl tanıttığı en ucuz modeli Baby Bugatti II modelinin üretimlerine başladı. Yalnızca 500 adetle üretilecek araçlardan birkaçı hala satın alınabilir durumda. Devamını oku...

Altın kaplama PlayStation 5 geliyor. Devamını oku...

‘Rüzgar Gibi Geçti’ (Gone with the Wind) filminin hayatta kalan son oyuncusu, iki Oscar sahibi Olivia de Havilland 104 yaşında hayatını kaybetti. Devamını oku...

'Hannah Montana' serisiyle çocuk yaşta şöhreti yakalayan Miley Cyrus, Los Angeles'ta ünlülerin yaşamak için sıklıkla tercih ettiği Hidden Hills bölgesinden bir malikane satın aldı. Cyrus, geniş bir arazi üzerinde yer alan gösterişli malikane için 4.5 milyon dolar ödedi. Devamını oku...

Plastik kirliliği 2040'ta 1 milyar 300 milyon tona ulaşacak. Devamını oku...

Amazon, Apple, Google, ve Facebook CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade vermeye hazırlanıyor. Devamını oku...

Ghost of Tsushima, ilk hafta sonunda büyük bir ilgi gördü. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre Ghost of Tsushima sadece ilk üç gününde tam 2,4 milyon kopya satarak müthiş bir başarıya imza attı. Devamını oku...