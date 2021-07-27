Akşam Postası | 27 Temmuz 2021

Artvin Arhavi'de yağış tekrar başladı! İki mahalle sular altında kaldı -Devamını oku...

Adana Kozan ve Sarıçam'da orman yangını -Devamını oku...

Yabancı uyruklularla ilgili sözleri tepki çekmişti...Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama! -Devamını oku...

Beyoğlu'nda silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var -Devamını oku...

Türkiye-İran sınırında 295 kilometre duvar örülüyor! Harekete geçildi -Devamını oku...

Uğur Şahin açıkladı! BioNTech'ten yeni aşı hamlesi… -Devamını oku...

Bunaltıcı sıcaklar geliyor! 9 derece üzerinde... -Devamını oku...

Tarlada mide bulandıran olay! Hayvan Hakları Yasası'yla ilk o yargılanacak! -Devamını oku...

Evin bahçesinde dünyanın en büyük safir taşı bulundu -Devamını oku...

Suudi Arabistan'dan flaş Umre kararı -Devamını oku...

Almanya'da büyük patlama! -Devamını oku...

Serdar Ortaç, önceki gün Sarıyer’de yer alan bir AVM’de objektiflere yansıdı. Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili sorulara cevap verdi. - Devamını oku...

İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile tatil yapan Can Yaman'ın spor paylaşımı, takipçileri arasında tartışmaya neden oldu. - Devamını oku...

Nurgül Yeşilçay, önceki gün Bebek’te bir mekân çıkışı objektiflere yansıdı. Nurgül Yeşilçay, kendisine yöneltilen evlilik sorusuna dikkat çekici bir yanıt verdi. - Devamını oku...

Sade güzelliğiyle dikkat çeken 42 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, evinin bahçesinde şezlongda güneşlendiği anları sevenlerinin beğenisine sundu. - Devamını oku...

Alişan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş, ile olan karesini sosyal medya sayfasından paylaştı. - Devamını oku...

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var. Bir kız ve bir erkek annesi olan Demet Şener'in oğlu Ömer şimdilerde 12 yaşında. Babası İbrahim Kutluay ile tatilde olan görenler 'Tıpkı babası' dedi. - Devamını oku...

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları ikinci kez sahaya tı. İlk maçta son Olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yenen Türkiye, bu kez İtalya ile karşılaştı ancak maçı 3-1 kaybetti. - Devamını oku...

Fenerbahçe Beko, koç Igor Kokoskov ile yollarını ayırdı. Kokoskov, Jason Kidd'in koçluğunu yaptığı Dallas Mavericks'e yardımcı antrenör olacak. - Devamını oku...

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak: Mustafa başkanın durumu çok iyi değil, hastaneye kaldırdılar. Ağır bir ilaç vermişler, çok hırpalıyormuş. Gidişat iyi değil, Allah yardımcısı olsun. - Devamını oku...

Fatih Terim, PSV maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Terim, transfer konularında bazı isimlere açıklık getirdi. Gedson konusunda ise Benfica'nın oyuncuyu vermek istemediğini açıkladı. Terim, maçın ilk 11'ini de verdi.- Devamını oku...