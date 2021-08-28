Türkiye Akşam Postası | 28 Ağustos 2021

Akşam Postası | 28 Ağustos 2021

Türkiye

Akşam Postası | 28 Ağustos 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Bakan Koca'dan il il koronavirüs tablosu! 'Sıcaklıklar aniden düşecek' Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı! Ordu'da aile katliamı! 14 yaşındaki çocuk annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü. Deniz ürünleri ve midye için yeni açıklama. Daha fazlası için Akşam Postası.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 17:45 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'dan il il koronavirüs tablosu! -Devamını oku...

'Sıcaklıklar aniden düşecek' Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı! -Devamını oku...

Ordu'da aile katliamı! 14 yaşındaki çocuk annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü -Devamını oku...

Elektrik faturalarıyla ilgili flaş açıklama! Zam... -Devamını oku...

Deniz ürünleri ve midye için yeni açıklama -Devamını oku...

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