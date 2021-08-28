Akşam Postası | 28 Ağustos 2021

Bakan Koca'dan il il koronavirüs tablosu! -Devamını oku...

'Sıcaklıklar aniden düşecek' Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı! -Devamını oku...

Ordu'da aile katliamı! 14 yaşındaki çocuk annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü -Devamını oku...

Elektrik faturalarıyla ilgili flaş açıklama! Zam... -Devamını oku...

Deniz ürünleri ve midye için yeni açıklama -Devamını oku...

TEM'de zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi -Devamını oku...

Elon Musk pandemide servetini 6'ya katladı! -Devamını oku...

Hande Yener, İzmir’deki konserine giderken trafik mağduru olmuştu. Yener, çözümü otostop çekmekte bulmuştu. Yener, kendisine yardımcı olan genci konserine davet etti. Birlikte şarkı söylediler. - Devamını oku...

Gümüşlük'te yaşamaya başlayan Nejat İşler, İstanbul'a yalnızca dizi ve film çekimleri için gidiyor. Oyuncu, rol aldığı dizideki 'Ercüment Çözer' karakteri hakkında konuştu. - Devamını oku...

Ayrılık haberiyle hayranlarını üzen Bige Önal ve Aras Bulut İynemli'den güzel haber geldi. İlişkilerine ikinci bir şans veren çift, Assos'ta tatile çıktı. - Devamını oku...

Deniz Akkaya’nın zorlama hapis cezasıyla şöhretin hukuk karşısında bir ayrıcalık sağlamadığını bir kez daha görmüş olduk. Bu son olay bana parmaklıklar arkasında vakit geçirmiş diğer ünlüleri hatırlattı. İşte cezaevine giren ünlüler...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, oğulları Karan için yeni bir karar aldı. Çift, 2.5 yaşındaki oğulları Karan Özçivit için ikinci dadıyı tutmaya karar verdi. - Devamını oku...

Tiffany’nin 30 milyon dolarlık elmasının yeni yüzü olan Beyonce, bu mücevherin kölelik sistemiyle elde edildiğini öğrenince yıkıldı. - Devamını oku...

Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu -Devamını oku...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-Jae'den samimi açıklama! 'Para için gelmedim' -Devamını oku...

Rıza Çalımbay'dan taraftara çağrı - Devamını oku...

Formula 1 Türkiye Grand Prix'in tarihi değişti! -Devamını oku...