Akşam Postası | 28 Aralık 2019

Gündem

Tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili Toyota'dan gelen mesaja cevap verildi.-Devamını oku…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Libya tezkeresi hakkında olumlu oy vereceklerini açıkladı. -Devamını oku…

Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü. Yolcuya metrobüs çarptı. Metrobüs seferlerinde bir süre aksamalar yaşandı. -Devamını oku…

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi tahsilatı uygulamalarında yapılan değişiklikler yeni yılda uygulanmaya başlayacak.-Devamını oku…

İstanbul Avcılar'daki yer kayması sorunu için 30 metrelik çelik kazıklar çözüm olacak.-Devamını oku…

Erzurum’da 15 HDP’li belediye meclis üyesi, İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı.-Devamını oku…

Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 80 kişi hayatın kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında 2 Türk de bulunuyor.-Devamını oku…

Dünya

Bollywood'un ünlü yıldızı Kushal Punjabi, Hindistan'ın başkenti Mumbai'deki evinde yaşamına son verdi.-Devamını oku…

Japonya sularında, Kuzey Kore'den geldiği düşünülen tahta bir botta, 5 insan kafası ve vücut parçaları bulundu. -Devamını oku…

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın Sussex Royal (Sussex Kraliyet) markasını yarattığı, bu isim altında kıyafet, dergi ve gazete çıkaracağı belirtildi.-Devamını oku…

Spor

Süper toto Süper Lig'de bu hafta evinde Fenerbahçeyi konuk edecek olan Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal, Vedat Muriç hakkında açıklamalarda bulundu.-Devamını oku…

Beşiktaş'ın yeni hücumcusu Atiba Hutchinson oldu. -Devamını oku…

Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu'nun Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer aldığı açıklandı. -Devamını oku..

Günün İyi haberi

İrlanda'da Cambridge Üniversitesi'ni oluşturan 31 kolejden 'en varlıklısı' Trinity College'ın (Kutsal Üçlü Koleji) önünde doğum yapan evsiz kadın için yaklaşık 25 bin sterlin toplandı.-Devamını oku…

Günün şarkısı