Akşam Postası | 28 Aralık 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyaya sesleniyorum' diyerek duyurdu: Bizi izlemeye devam edin! -Devamını oku...

Çiftçiye destek müjdesi! Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim! -Devamını oku...

Kritik toplantı sona erdi! Bakan Nebati'den ilk açıklama -Devamını oku...

Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş'in son durumu -Devamını oku...

TURKOVAC randevuları açılıyor! TURKOVAC aşısında müjde! Etkinlik oranı... -Devamını oku...

Araba alacaklar dikkat! Fiyatlar yüzde 50 düşecek! İkinci el arabalar için tarih verildi -Devamını oku...

Yeni yıl için yasak gelmeyince sokaklar festival alanına döndü! -Devamını oku...

Dünyayı şoke eden görüntüler! Savaşa tahta silahlarla hazırlanıyorlar -Devamını oku...

Dünya bu konseri konuşuyor... 2 binden fazla kişiye Covid bulaştı! -Devamını oku...

Sosyetenin tanınmış ismi Feryal Gülman ile Kemal Gülman, 8 yıl süren davanın ardından geçen aylarda boşanmıştı. Mahkeme, Feryal Gülman’ın ‘zina’ nedeniyle açtığı boşanma davasını karara bağladı. Kemal Gülman’ı da 60 milyon lira tazminata hükmetti. Kemal Gülman, önceki gün kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli’yle havalimanında görüntülendi. Suratı asıktı... - Devamını oku...

Aleyna Tilki, geçen günlerde iş insanı Haldun Demirhisar ile görüntülenmişti. Anne Öztel, kızının ‘Haldun Amca’sının atölyesinde resim yaptığını söyledi, Demirhisar ise şarkıcıyla Türkiye’nin sanat çıtasını yukarı çekmek için sohbet ettiklerini açıkladı. O zaman Öztel’in bahsettiği kızının yaparken kafa dağıttığı resimleri gösterin de Türkiye ‘kültür sanat eseri’ görsün, kültür sanat sayfaları bayram etsin! - Devamını oku...

Zayıflık uğruna bıçak altına yatan Seren Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Dumping sendromuna yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Serengil, riskli bir ameliyat daha geçirdi. Serengil zor günlerini böyle anlattı… - Devamını oku...

Son dönemde kendini spora veren Selin Ciğerci yaptığı spor paylaşımlarının arasına bir değişiğini ekledi. Dikkat çeken bir mesaj yayınlayan Ciğerci, telefon numarasına gelen aramalardan sıkıldığını belirtti. - Devamını oku...

Oyuncu Serhat Kılıç, Selen Görgüzel'in "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmek için eşi Hamdi Alkan’dan izin alması hakkında konuşmuş ve gülerek, "Yok canım, tiyatro değildir o" demişti. Bu sözlere Görgüzel'den yanıt geldi. - Devamını oku...

Kayserispor Karagümrük'ten Andrea Bertolacci'yi transfer etti - Devamını oku...

FourFourTwo dergisi dünyanın en iyi 50 teknik direktörünü açıkladı - Devamını oku...

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