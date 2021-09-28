Akşam Postası | 28 Eylül 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi. Devamını oku...

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Kısıtlama ve kapanma olacak mı? Yüz yüze eğitimde…Devamını oku...

Aşı ve PCR test sonucu ile ilgili flaş karar! Kanuna aykırı mı?Devamını oku...

Taksi genelgesi! 81 ile gönderildi! Yolcu seçen taksilere uygulanacak. Devamını oku...

Sınıftaki tepki çeken görüntüler için harekete geçildi! 1. sınıf öğrencisine...Devamını oku...

Trump'tan Putin'e: 'Sana kameralar önünde biraz sert davranacağım' Devamını oku...

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Kıyamet sahneleri gibi! Yüzlercesi bir anda yere düştü! Köylüleri korku sardı. Devamını oku...

Taliban, kadın eğitmen ve öğrencilerin ünversiteye girişini yasakladı. Devamını oku...

Uzun süredir İtalya’da yaşayan oyuncu Can Yaman’ın Sandokan dizisi merakla bekleniyordu. Ancak dizinin çekimleri gelecek yıla ertelendi. Yaman’ın şimdi ne yapacağı merakla bekleniyordu. Can Yaman, yeni projesini sosyal medyadan duyurdu. - Devamını oku...

2019 yılında dünyaevine girdiği Selin Ciğerci ile evliliği 10 Eylül'de anlaşmalı olarak tek celsede sona eren Gökhan Çıra, boşanma nedeni, 'çocuk sözü' ve mal paylaşımının detaylarına dair açıklamalar yaptı. - Devamını oku...

Tülin Şahin’in kendisini ‘sorumsuz baba’ gibi göstermesine tepki gösteren Portekizli Pedro de Noronha, sosyal medyada kızının adına bir hesap açtı. Sayfayı tüm Türkiye’nin görmesi için de yüklü bir para ödedi. - Devamını oku...

Bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşayan Bensu Soral ile Hakan Baş çifti sorunları aşmayı başaramadı ve boşanma kararı aldı. - Devamını oku...

Boşanmış olmalarına rağmen dostlukları devam eden Gürhan Altundaşar ile Merve Dizdar, akşam saatlerini birlikte geçirdi. - Devamını oku...

Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yoğun bir konser takvimini geri de bırakan usta sanatçı İzzet Yıldızhan, 10 gün süren konser maratonu sonrası soluğu evlatlarının yanında aldı. Mutluluğunu dile getiren dokuz çocuk babası şarkıcı, "Evlatlarımla bir aradayım ya ne dert kalıyor ne tasa” dedi. - Devamını oku...

Ajax - Beşiktaş maçı ile ilgili her şey: - Devamını oku...

Bugün hangi maçlar var? 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı - Devamını oku...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu - Devamını oku...

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un, beIN Sports'ta yorumculuğa başlayan Volkan Demirel'e resmi teklifini ilettiği ortaya çıktı. Demirel ise teklifi reddetti. - Devamını oku...

Milli takımın iki yardımcısını tanıyalım: Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte - Devamını oku...

Trabzonspor, Alanyaspor maçında Hüseyin Türkmen'i oyundan atan Halis Özkahya için çok ağır ifadeler içeren bir açıklama yaptı. Maçın ardından kamuoyu da Özkahya'nın ikinci sarı kartını ağır bulmuştu. - Devamını oku...