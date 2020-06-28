Türkiye Akşam Postası | 28 Haziran 2020

Akşam Postası | 28 Haziran 2020

Türkiye

Akşam Postası | 28 Haziran 2020

Akşam Postası pazar akşamını özetlemek için burada. İşte günün önemli gelişmeleri.

28 Haziran 2020, Pazar 15:17 Son Güncelleme:
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Spor

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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!


Tarifler için tıklayın

Günün videosu: Sınava belgesiz geldi, suçu kuzenine attı. Daha sonra rol yaptığı ortaya çıktı.


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