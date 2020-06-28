Akşam Postası | 28 Haziran 2020
Akşam Postası pazar akşamını özetlemek için burada. İşte günün önemli gelişmeleri.
28 Haziran 2020, Pazar 15:17 Son Güncelleme:
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- İbrahim Tatlıses uzun bir aradan sonra aradığı aşkı buldu. Aile hayatında sorunları aşan İbrahim Tatlıses'in aşk hayatında da yüzü güldü. Devamını oku...
- Dört yıldır birlikte olan Burak Hakkı ile Yunan sevgilisi Hara Pappa'nın evlenmesi beklenirken ayrılık haberi geldi. Devamını oku...
- Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, yeni bir aşka yelken açtı. Gazetecilerden köşe bucak kaçan çift, sosyal medyada da birbirini takibe aldı. Devamını oku...
Spor
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
Günün videosu: Sınava belgesiz geldi, suçu kuzenine attı. Daha sonra rol yaptığı ortaya çıktı.
Günün bulmacası
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