Akşam Postası | 28 Haziran 2021

Türksat 5A göreve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 10 ülke arasına girecek... -Devamını oku...

MKE hakkındaki teklif TBMM’de komisyonda kabul edildi -Devamını oku...

Bakan Koca’nın fotoğrafını paylaştığı Ebru hemşire ağlayarak anlattı -Devamını oku...

Muğla Ula'da yangın! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, jandarma evleri tahliye ediyor -Devamını oku...

İşte nüfusunun yarısı aşılanan 8 ilimiz -Devamını oku...

Yaz tatili öncesi kritik uyarı! 'Rehavete kapılmayın' -Devamını oku...

İstanbul'da oyuncak deposunda korkutan yangın -Devamını oku...

Londra'da korkutan patlama! -Devamını oku...

Delta varyantı görülen İsrail'de maske geri geldi -Devamını oku...

Çağatay Ulusoy, Medcezir dizinde birlikte rol aldığı Taner Ölmez’in düğün törenine katıldı. Ulusoy, kendisine yöneltilen Serenay Sarıkaya sorusuna kaçamak cevap verdi. - Devamını oku

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi! - Devamını oku

Oyuncu Erdinç Gülener (49), eski sevgilisi sunucu Eda Pera Küçük'e (30) hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı. - Devamını oku

Sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla takipçileriyle iletişim kuran Çağla Şıkel, yeni haftaya sporla başladı. - Devamını oku

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Türkiye - Karadağ maçı 1 Eylül'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu yerine Vodafone Park'ta oynanacak. - Devamını oku...

Geçtiğimiz yılbaşında talihsiz bir kaza yaşayan ve gözünü kaybetmekten kılpayı kurtulan Omar Elabdellaoui için Galatasaray ve eski takımı Olympiakos, özel bir maç düzenleyecek. - Devamını oku...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed dün Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Dizinden problem yaşayan Mostafa'nın durumuyla ilgili açıklama yapıldı. - Devamını oku...

Galatasaray'da Mustafa Cengiz, 29 Mayıs'taki seçimi yönetim kararıyla ileri bir tarihe ertelemişti. Bu karar ise Galatasaray'ı hayli sıkıntıya sokmuştu. O konu üyeler tarafından Disiplin Kurulu'na gönderilecek. Cengiz ve ekibinin üyelikten çıkarılması söz konusu. - Devamını oku...

Çaykur Rizespor Bülent Uygun'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Uygun, sezon içerisinde Rizespor'un başına geçmiş ve boş mukaveleye imza atmıştı. - Devamını oku...

Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Fode Koita bonservissiz olarak Trabzonspor'a transfer oldu. 30 yaşındaki forvet oyuncusu bugün itibarıyla resmi sözleşmeye imzasını attı. - Devamını oku...