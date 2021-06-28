Türkiye Akşam Postası | 28 Haziran 2021

Akşam Postası | 28 Haziran 2021

Türkiye

Akşam Postası | 28 Haziran 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Türksat 5A göreve başladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Türkiye 10 ülke arasına girecek... - Muğla Ula'da yangın: Kara yolu ulaşıma kapatıldı, jandarma evleri tahliye ediyor. - Londra'da korkutan patlama: Metro yangınını söndürmek için 70 itfaiye uğraşıyor... - 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Türkiye - Karadağ maçı 1 Eylül'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu yerine Vodafone Park'ta oynanacak. Daha fazlası için Akşam Postası.

28 Haziran 2021, Pazartesi 18:11 Son Güncelleme:
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