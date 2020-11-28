Türkiye Akşam Postası | 28 Kasım 2020

Akşam Postası | 28 Kasım 2020

Türkiye

Akşam Postası | 28 Kasım 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Corona virüse karşı daha sert önlemler gelebilir. Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı. Corona virüse yakalanan Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama geldi. İngiltere'de, milyonlarca insana D vitamini dağıtılacak. Daha fazlası için; Akşam Postası.

28 Kasım 2020, Cumartesi 17:41 Son Güncelleme:
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Dünya

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Spor

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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Kremalı mantar çorbası 
  • Hünkar beğendi 
  • Pirinç pilavı
  • Mozaik pasta

Tarifler için tıklayın

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