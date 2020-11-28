Akşam Postası | 28 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Corona virüse karşı daha sert önlemler gelebilir. Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı. Corona virüse yakalanan Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama geldi. İngiltere'de, milyonlarca insana D vitamini dağıtılacak. Daha fazlası için; Akşam Postası.
28 Kasım 2020, Cumartesi 17:41 Son Güncelleme:
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Gündem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'salgından daha hızlı yayılıyor' diyerek uyardı. -Devamını oku...
- Corona virüse karşı daha sert önlemler gelebilir. -Devamını oku...
- 20 yaşındaki Burcu, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. -Devamını oku...
- Bakan Koca'dan SMA paylaşımı. -Devamını oku...
- Adana 8 yaşındaki Duru Balım'ın ölümüne ağladı. -Devamını oku...
Dünya
- İngiltere'de, milyonlarca insana D vitamini dağıtılacak. -Devamını oku...
- ABD'de corona virüs aşısının kimlere uygulanacağı gelecek hafta belli olacak. -Devamını oku...
- Trump, Başkanlık görevi için şartını sundu. -Devamını oku...
Magazin
- Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, günlüğü 11 bin TL'ye koronavirüsten korunuyor- devamını oku
- İlk tesettürlü model Halima Aden, podyumlara veda etti- devamını oku
- Öykü Çelik: Trabzon Lisesi mezunuyum, ... kadar etek giyenle diz altı etek giyen benim kültürüm aynı olur mu?- devamını oku
- Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı- devamını oku
Spor
- Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama: Bugün daha iyi - Devamını oku...
- Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olan ve geçtiğimiz Çarşamba günü hayata veda eden Diego Armando Maradona'nın çok konuşulacak bir görüntüsü ortaya çıktı. - Devamını oku...
- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi geldi çattı! Beşiktaş'ın Kadıköy'deki son galibiyeti 15 yıl önce. Hani kalede Daniel Gabriel Pancu'nun olduğu ve 'Kadıköy Panteri' lakabını aldığı o efsane maç. Beşiktaş, uzun süre sonra yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Kremalı mantar çorbası
- Hünkar beğendi
- Pirinç pilavı
- Mozaik pasta