Akşam Postası | 28 Kasım 2021

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Faiz oranları değişti! Bankalar peş peşe açıkladı: Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank...Devamını oku...

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Sanat hayatının sevilen ikilisi oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti geçtiğimiz haftalarda üçüncü bebeklerini kucağını almış ve Bergüzar Korel doğam sonrası bebeğiyle ilk karesini paylaşmıştı. Bergüzar Korel, şimdi ise çocuklarıyla birlikte olduğu ev halini Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu. Devamını oku...

Usta sanatçı Zerrin Özer’in dün akşam saatlerinde intihar ettiği ve hastanede tedavi olduğu öne sürüldü. Çıkan bu iddiaların ardından posta.com.tr Zerrin Özer’in menajerine ulaştı. Zerrin Özer’in menajeri Haluk Şentürk, ünlü sanatçının sağlık durumuyla alakalı bilgi verdi. Devamını oku...

Hülya Avşar geçtiğimiz haftalarda Maslak’ta yer alan bir mekânda sahne almış ve bacak dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Hülya Avşar şimdi ise aynı mekânda tekrar sahne aldı ve formda vücudunu gözler önüne serdi. Devamını oku...

2014 senesinde Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran Chloe Loughnan 2019 yılında ise Serdar Ortaç ile evliliklerini sonlandırmıştı. Chloe Loughnan geçtiğimiz günlerde uzun süre sonra İstanbul’a adım atmıştı. Chloe Loughnan şimdi ise bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi. Devamını oku...

'O Ses Almanya' yarışmasına 'Yalan' şarkısıyla katılan ve hem Almanya'nın hem de Türkiye'nin seyircilerinin gönlünü fetheden Zeynep Avcı, çeyrek finalde. Devamını oku...

Fenerbahçe, Attila Szalai için çıkan haberlere yalanlama açıklaması yaptı. İddialara göre Szalai satılmıştı ve sakatlanmaması için yedek oturtuluyordu. - Devamını oku...

Beşiktaş'ta Alex Teixeira bir kez daha sakatlandı - Devamını oku...

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