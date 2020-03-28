Akşam Postası | 28 Mart 2020

Günün şarkısı

Gündem

Rize'de karantina altına alınan bölgede Kendirli Belediye Başkanı Alaettin Serdar, beldenin neden karantina altına alındığını açıkladı. -Devamını oku...

Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar gereğiyle 28.03.2020 saat 20:00 itibariyle, uçuşları geçici bir süre için durdurdu. -Devamını oku...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni corona virüs tedbirleri kapsamında otobüsle şehirden çıkışların durdurulacağını açıkladı. -Devamını oku...

İç hatlar seferlerinde düzenlemeler yapan THY hangi şehirlere seferler yapacağını da açıkladı. -Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'da Kontrol Merkezi kurulduğunu açıkladı. -Devamını oku...

Bursa Deniz Otobüsleri'nin yarın yapılacak seferleri corona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. -Devamını oku...

Başsavcılık tarafından 372 kişi hakkında adil işlem yapıldığı duyuruldu. -Devamını oku...

Spor

Fenerbahçe'de corona virüsü testi pozitif çıktığı belirtilen Max Kruse, karantinadan ilk paylaşımını yaptı. -Devamını oku...

Dünya

Rusya, dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınını tedavi edecek ilacı bulduklarını açıkladı. -Devamını oku...

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İtalya'da 46 doktor virüs nedeniyle hayatını kaybetti. -Devamını oku...

KKTC'de corona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. -Devamını oku...

Dünya genelinde Kovid-19 salgınının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD’deki vaka sayısı 100 bini geçti. -Devamını oku...

Günün röportajı

Neslihan Arslan, Rexx sinemasının kapanmasını, o sinemanın ruhunu yaşayanlara sordu. Tolga Karaçelik, Gonca Vuslateri, Bartu Küçükçağlayan ve Hazar Ergüçlü Rexx Sineması'nı anlattı. -Devamını oku...

Günün menüsü

Terbiyeli sebze çorbası tarifi

Fırında levrek tarifi

Mor lahana salatası tarifi

Kedidilli tiramisu tarifi

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.