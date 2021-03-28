Akşam Postası | 28 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Koronavirüs aşısında sıra 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerine geldi. 60 yaş üstü ile birlikte risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastalar, down sendromu tanısı olanlar ile immuno supresif tedavi alanlar da aşı yaptırabilecek. Hamza Kürşat Ayvatoğlu, arkadaşlarının itirafları sonucu yeniden gözaltına alındı. TFF, Salı günü oynanacak Letonya maçıyla ilgili seyirci kararını açıkladı. Karara göre tribünlere Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacak. Daha fazlası için Akşam Postası.
28 Mart 2021, Pazar 18:22 Son Güncelleme:
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- Koronavirüs aşısında sıra 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerine geldi. 60 yaş üstü ile birlikte risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastalar, down sendromu tanısı olanlar ile immuno supresif tedavi alanlar da aşı yaptırabilecek. Devamını oku...
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- TFF, Salı günü oynanacak Letonya maçıyla ilgili seyirci kararını açıkladı. Karara göre tribünlere Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacak. - Devamını oku...
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- BROKOLİ ÇORBASI
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- KIRMIZI PANCAR SALATASI
- SUFLE
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