Türkiye Akşam Postası | 28 Mart 2021

Akşam Postası | 28 Mart 2021

Türkiye

Akşam Postası | 28 Mart 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Koronavirüs aşısında sıra 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerine geldi. 60 yaş üstü ile birlikte risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastalar, down sendromu tanısı olanlar ile immuno supresif tedavi alanlar da aşı yaptırabilecek. Hamza Kürşat Ayvatoğlu, arkadaşlarının itirafları sonucu yeniden gözaltına alındı. TFF, Salı günü oynanacak Letonya maçıyla ilgili seyirci kararını açıkladı. Karara göre tribünlere Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacak. Daha fazlası için Akşam Postası.

28 Mart 2021, Pazar 18:22 Son Güncelleme:
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  • Koronavirüs aşısında sıra 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerine geldi. 60 yaş üstü ile birlikte risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastalar, down sendromu tanısı olanlar ile immuno supresif tedavi alanlar da aşı yaptırabilecek. Devamını oku...
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  • TFF, Salı günü oynanacak Letonya maçıyla ilgili seyirci kararını açıkladı. Karara göre tribünlere Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacak. - Devamını oku...
  • Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri grubundaki 3. maçında Letonya ile karşılaşacak. Salı günü oynanacak maçın hakemi ise Polonyalı hakem Daniel Stefanski oldu. - Devamını oku...
  • Martin Linnes'in eşi: Martin'in Haaland hakkındaki sözleri çarpıtıldı. - Devamını oku...
  • Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaraylı olduğu ve bir gün sarı kırmızılı formayı giymek istediği biliniyor. Dünkü Norveç maçı sonrası canlı yayın açan Hakan, Taylan'la beraber takipçilerini selamladı. O anlar ise Galatasaray taraftarını bir kez daha heyecanlandırdı. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • BROKOLİ ÇORBASI
  • BADEMLİ TAVUK
  • KIRMIZI PANCAR SALATASI
  • SUFLE 

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