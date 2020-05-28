Türkiye Akşam Postası | 28 Mayıs 2020

Akşam Postası | 28 Mayıs 2020

Türkiye

Akşam Postası | 28 Mayıs 2020

Akşam Postası varken herhangi bir önemli gelişmeyi kaçırman mümkün değil. Günün özeti niteliğindeki Akşam Postası'na hoş geldin..

28 Mayıs 2020, Perşembe 18:18 Son Güncelleme:
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  • Trafik sigortasında zam yarı yarıya indi! İşte trafik sigortası taban fiyatı.Devamını oku
  • Altın fiyatlarında normale dönüş için tarih verildi. Devamını oku
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terhislerin başlatılacağı tarihi açıkladı.Devamını oku
  • Taksicinin araba pislenir diye aracından indirdiği hamile kadın, sokakta doğum yaptı. Devamını oku

Dünya

  • ABD'nin Minneapolis kentinde polisin gözaltına almaya çalışırken öldürdüğü George Floyd'un ardından başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüştü. Yağmalama anları kamerada.Devamını oku...
  • Trump, polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd hakkında talimat verdi.Devamını oku...
  • 1700'e yakın akıl hastası yanlışlıkla taburcu edildi, yetkililer şaşkın.Devamını oku...
  • Amerikalılar corona virüs aşısı yaptırmayı düşünmüyor.Devamını oku...
  • 400 kişilik grup corona virüs karantinasından kaçtı.Devamını oku...
  • Çin tartışmalı kararı kabul ettiğini açıkladı.Devamını oku...
  • Interpol'ün aradığı lüks otomobil Konya'da bulundu.Devamını oku...

Magazin

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  • Kadir Doğulu, kariyerinin henüz başında mesleği bırakmayı düşündüğünü söyleyerek, “Şöhret kaygan bir zemin ve ben düştüm" dedi. - Devamını oku...
  • Acun Ilıcalı'dan Taner Tolga Tarlacı açıklaması: Yüzünü dahi görmek istemiyorum. - Devamını oku...
  • Sinan Özen: Kızım için kritik süreç devam ediyor, dua edin. - Devamını oku...

Spor

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  • Premier Lig için başlangıç tarihi netleşti. İngiltere'de 13 Mart'ta tatil edilen lig 17 Haziran'da başlayacak. Devamını oku...
  • İskoçya Ligi takımlarından Hamilton, corona virüs önlemleri kapsamında ilginç bir uygulama başlattı. Hamilton kulübü oyuncuların dezenfekte olabilmesi için sahaya çıkış tüneline spreyli dezenfektan tüneli yerleştirdi. Devamını oku...
  • Salih Uçan: "Dick Advocaat'ı seven kimse yoktu" Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Brokoli çorbası tarifi
  • Mantar sote tarifi
  • Domatesli arpa şehriye pilavı tarifi
  • Gazoz tatlısı tarifi

Tarifler için tıklayın.

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