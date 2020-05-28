Akşam Postası | 28 Mayıs 2020
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28 Mayıs 2020, Perşembe 18:18 Son Güncelleme:
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Gündem
- 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni düzenleme yapılacak.posta.com.tr/20-yas-alti-ve-65-yas-ustu-icin-sokaga-cikma-yasagi-ile-ilgili-yeni-duzenleme-yapilacak-2257882" target="_blank">Devamını oku
- Aile Sağlığı Merkezleri için yeni kurallar belirlendi.Devamını oku
- Cuma namazı kılınabilecek camiler açıklandı.Devamını oku
- "Bu daha başlangıç" diyen profesör meteor düşebilecek iki ayı açıkladı.Devamını oku
- Trafik sigortasında zam yarı yarıya indi! İşte trafik sigortası taban fiyatı.Devamını oku
- Altın fiyatlarında normale dönüş için tarih verildi. Devamını oku
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terhislerin başlatılacağı tarihi açıkladı.Devamını oku
- Taksicinin araba pislenir diye aracından indirdiği hamile kadın, sokakta doğum yaptı. Devamını oku
Dünya
- ABD'nin Minneapolis kentinde polisin gözaltına almaya çalışırken öldürdüğü George Floyd'un ardından başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüştü. Yağmalama anları kamerada.Devamını oku...
- Trump, polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd hakkında talimat verdi.Devamını oku...
- 1700'e yakın akıl hastası yanlışlıkla taburcu edildi, yetkililer şaşkın.Devamını oku...
- Amerikalılar corona virüs aşısı yaptırmayı düşünmüyor.Devamını oku...
- 400 kişilik grup corona virüs karantinasından kaçtı.Devamını oku...
- Çin tartışmalı kararı kabul ettiğini açıkladı.Devamını oku...
- Interpol'ün aradığı lüks otomobil Konya'da bulundu.Devamını oku...
Magazin
- Sunucu Esra Erol, katıldığı bir canlı yayında özel hayatına ve iş temposuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erol, 6 aylık bebeğini kaybetmesinin hayatının dönüm noktası olduğunu söyledi. - Devamını oku...
- Kadir Doğulu, kariyerinin henüz başında mesleği bırakmayı düşündüğünü söyleyerek, “Şöhret kaygan bir zemin ve ben düştüm" dedi. - Devamını oku...
- Acun Ilıcalı'dan Taner Tolga Tarlacı açıklaması: Yüzünü dahi görmek istemiyorum. - Devamını oku...
- Sinan Özen: Kızım için kritik süreç devam ediyor, dua edin. - Devamını oku...
Spor
- TFF resmen açıkladı: Lig 12 Haziran'da, Türkiye Kupası 16 Haziran'da başlıyor Devamını oku...
- Premier Lig için başlangıç tarihi netleşti. İngiltere'de 13 Mart'ta tatil edilen lig 17 Haziran'da başlayacak. Devamını oku...
- İskoçya Ligi takımlarından Hamilton, corona virüs önlemleri kapsamında ilginç bir uygulama başlattı. Hamilton kulübü oyuncuların dezenfekte olabilmesi için sahaya çıkış tüneline spreyli dezenfektan tüneli yerleştirdi. Devamını oku...
- Salih Uçan: "Dick Advocaat'ı seven kimse yoktu" Devamını oku...
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