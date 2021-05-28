Akşam Postası | 28 Mayıs 2021

Taksim'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burası İstanbul'un fethine de bir hediyedir! -Devamını oku...

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu rahatlama için tarih verdi -Devamını oku...

Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame! YSK üyelerine hakaret iddiası… -Devamını oku...

Kredi çekecek ve bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Son gün 31 Mayıs... -Devamını oku...

Sedat Peker operasyonunda kilit isim Çanakkale'de gözaltına alındı -Devamını oku...

Tarihi köprüde çalışmalar hızlandı! Yüzer vinç geldi, bloklar hazırlandı… -Devamını oku...

Sosyal medya anne-kızı konuşuyor! Adalet Bebek Beliz -Devamını oku...

'Bakanlık duyurdu! 480 gönüllü aranıyor -Devamını oku...

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin şimdi de mutfak masrafı ile gündemde -Devamını oku...

Fransa’da polise bıçaklı saldırı! -Devamını oku...

"Muciz Doktor" dizisinde açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, dizi final yapınca soluğu tatilde aldı. Köseoğlu bikinili pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu. - Devamını oku

Sevgilisiyle İspanya’nın İbiza adasında tatil yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla özel hayatını sergiliyor. Subaşı’nın yaptığı bir paylaşımda hamile olduğuna yönelik iddiaları tekrar gündeme getirdi. - Devamını oku

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in İbrahim Tatlıses’in sunumuyla ekrana gelen İbo Show’a çıkacağı iddia edildi. Bu iddia herkesi şaşırttı. Çünkü Tuncer, “Çağırırsa gitmem” demişti. Çıkan dedikoduların ardından Mahmut Tuncer posta.com.tr’ye sessizliğini bozdu. - Devamını oku

Mucize Doktor dün akşam yayınlanan 64. bölümüyle ekrana veda etti. Dizinin başrol oyuncularından Taner Ölmez, sosyal medya sayfasından duygusal bir paylaşım yaptı. - Devamını oku

Ünlü oyuncu Arzum Onan, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Onan şimdi ise yeni imajıyla dikkat çekti.- Devamını oku

Beşiktaş'ın golcüsüne ezeli rakibi talip oldu -Devamını oku...

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Tesisleri bile gezdi... -Devamını oku...

Trabzonspor 5 futbolcuyla yollarını ayırdı -Devamını oku...

İşte Necip Uysal'ın gelecek planı! Futbolu bıraktıktan sonra... -Devamını oku...