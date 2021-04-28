Akşam Postası | 28 Nisan 2021

Tam kapanma ile ilgili en çok merak edilenleri İçişleri Bakanlığı yanıtladı. Devamını oku...

Esnaf hangi destekleri istiyor? İşte esnafın 12 maddelik yeni destek talebi... Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ramazan Bayramı'ndan sonra alınacak önlemler için açıklama. Devamını oku...

Türk pasaportunu aşağılayan kişilere yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulandı. Devamını oku...

Diyanet'ten tam kapanma sürecinde camiler için açıklama geldi. Devamını oku...

Prof. İlyas Dökmetaş İstanbul'daki trafiği değerlendirdi : Ateşi Anadolu'ya gönderdik. Devamını oku...

Barcelona'daki 5 bin kişilik sosyal mesafesiz konserin sonuçları belli oldu. Devamını oku...

Aşının yeni yan etkisi ortaya çıktı! Aşı yaptıran yüzlerce kişi hastaneye koştu. Devamını oku...

Hamile kız arkadaşını canlı yayında öldüren Youtuber'ın cezası belli oldu. Devamını oku...

Eşini 46 yerinden bıçaklayan 96 yaşındaki adam 'Aşk için yaptım' dedi. Devamını oku...

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla olay yarattı. Evlilik programında sık sık dans eden Çiros, sosyal medyada da yerinde durmuyor. Devamını oku...

Ünlü sanatçı Özcan Deniz 3 yaşındaki oğlu Kuzey'den 10 gündür haber alamadığını, endişe duyduğunu belirterek eski eşi Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulundu. Devamını oku...

“Önceden de har vurup harman savurmazdım ama çocuklarım olunca farkındalığım daha çok arttı” diyen Ebru Şancı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Devamını oku...

ABD’li manken Hailey Bieber (24) kendisine Instagram sınırlaması getirdi. Her gün kullandığı Instagram’ın kendisini mutsuz hissettirdiğini söyleyen manken “Artık haftada sadece 2 gün Instagram’a gireceğim” dedi. Devamını oku...

70 ve 80'li yıllara damga vuran Yeliz (63), hakkında bilinmeyenleri anlattı. Kariyeri ve özel hayatıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, Özcan Deniz (48) ile 12 günlük aşkı hakkında da çarpıcı itiraflarda bulundu. Devamını oku...

THY EuroLeague'de Final Four'un bu sezon seyircisiz oynanmasına kararı verildi. - Devamını oku...

Mustafa Denizli resmen Altay'ın başına geçti - Devamını oku...

Adana’da yapılan at yarışları sırasında attan düşüp yaralanan, kafatasında kırıklar oluşan jokey Samet Erkuş'un hayat mücadelesi 10 gündür devam ediyor. - Devamını oku...



