Akşam Postası | 28 Ocak 2020

Gündem

Kandilli Rasathanesi'ne göre Manisa'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa gibi çok sayıda kentte de hissedildi. Devamını oku...

Elazığ'da 24 Ocak akşamı meydana gelen ve 41 kişinin can verdiği depremin ardından bugün saat 12.31'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Devamını oku...

Elazığ'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalar hakkında soruşturmalar başlatıldı. Devamını oku...

Bakan Soylu, ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımının bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderileceğini söyledi.Devamını oku...

Sosyal Güvenlik Kurumu, yurt dışında yaşayan kişilerin sahte yollarla emekli olması iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Devamını oku...

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruş indirime gidildi. Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe için toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi. Devamını oku...





Dünya

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavriüs (2019-nCoV) salgını sonrası ülkeler Çin'de yer alan vatandaşları için önlemler almaya devam ediyor. Ukrayna aldığı son karar ile Çin'de yaşayan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Devamını oku...

Ünlü yazar Paulo Coelho, Kobe Bryant'ın ölümünün ardından onunla beraber bir çocuk kitabı üzerinde çalıştıklarını fakat artık bu kitabı yayımlamanın bir anlamı kalmadığını söyledi. Paulo Coelho, kitabın taslağını sildi. Devamını oku...

Libya'da Hafter'e bağlı milis güçler başkent Trablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi. Ölü ve yaralılar var. Devamını oku...





Spor

LeBron James'ten 'büyük abisi' Kobe Bryant'a duygusal veda mesajı... - Devamını oku...

Tottenham'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen, Inter'e transfer oldu. Inter, Tottenham'a 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. - Devamını oku...

Avustralya Açık'ta yarı finale yükselen Djokovic, Kobe Bryant'ı gözyaşlarıyla andı. Kobe Bryant, Djokovic'in yakın arkadaşıydı. - Devamını oku...

'Majesteleri' Roger Federer, ABD'li rakibi Tennys Sangren'i zorlu geçen maçta 3-2 yenmeyi başardı ve Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi. Federer, 3. setinde sakatlık yaşadığı maçta 7 defa maç puanı çevirerek müthiş bir geri dönüşe imza attı. - Devamını oku...

İçerisinde ABD'li basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte 6 kişinin daha ölümüne neden olan helikopter pilotunun kimliği açıklandı. Pilotun hayatına dair detaylar veren yakınları, Zobayan'la ilgili konuştu. - Devamını oku...

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay oldu. - Devamını oku...

Galatasaray'ın 3-0'lık net skorla döndüğü Konyaspor deplasmanında 1 gol atan Radamel Falcao ve yeni transfer Saracchi sakatlanmıştı. İki oyuncunun arka adalelerinde yırtık olduğu belirlendi. İki oyuncunun da Kayserispor maçında oynaması beklenmiyor. -Devamını oku...





Magazin

Uras Benlioğlu: Televizyonların ve gazetelerin düşmanı biziz. - Devamını oku...

Melek Baykal boşanıyor. - Devamını oku...

Son 19 yılın uçak ve helikopter kazalarında hayatını kaybeden ünlü isimleri... - Devamını oku...

Soner Sarıkabadayı'dan sevgilisi Madelein Lopez’e 40 bin TL’lik hediye. - Devamını oku...





Günün köşe yazısı

Çok çalışmak mı yalnızlaştırır, yalnızlık mı çok çalıştırır? - Neslihan Arslan yazdı

Günün videosu

Elazığ'da deprem bölgesindeki panik İHA'larla böyle görüntülendi - Devamını oku...





Günün şarkısı





Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak havuç çorbası tarifi, karnabahar kızartması tarifi, mor lahana salatası tarifi ve tartolet tatlı tarifleri. -Devamını oku...