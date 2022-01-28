Akşam Postası | 28 Ocak 2022

İçişleri Bakanlığı'ndan hurda araçlar için genelge! Hepsi toplatılacak -Devamını oku...

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Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin güzel haber geldi! -Devamını oku...

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New York Belediye Başkanı Adams, kardeşini işe alacak! Maaşı ise... -Devamını oku...

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İstanbul Bakırköy’de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize’nin Fındıklı ilçesindeki Merkez Camii’nde ikindi vakti cenaze töreni düzelendi. Ece Erken ise tabutun yanından bir an olsun ayrılmadı. - Devamını oku...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden usta sanatçı Fatma Girik, Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Fatma Girik, vasiyeti üzerine yıllardır yaşadığı Bodrum’da Memduh Ün’ün yanına defnedildi. - Devamını oku...

Mucize Doktor isimli diziyle dikkatleri çeken Onur Tuna şimdilerde ise Mahkum isimli diziyle ekrana geliyor. Dizide gösterdiği başarılı performansla isminden söz ettiren Onur Tuna, cephesinden kötü haber geldi. - Devamını oku...

Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi Sema Ergenekon ile evliliğinden üç çocuğu bulunuyor. Uğur Aslan, kızı ile bir fotoğrafını Instagram’dan paylaştı, doğum gününü kutladı. - Devamını oku...

Murat Boz ile ayrıldıktan sonra özel hayatına kimseyi almayan Aslı Enver’in geçtiğimiz haftalarda Önder Öztarhan ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Aslı Enver bir açıklama yapmadı fakat Önder Öztarhan dedikoduları doğruladı. Şimdi ise Aslı Enver, cephesinden yeni bir hamle geldi. - Devamını oku...

Fenerbahçe forvetini buldu! Muriqi yerine İsviçreli yıldız... -Devamını oku...

Hazırlık maçında büyük şok! Galatasaray: 2 Tuzlaspor: 6 -Devamını oku...

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