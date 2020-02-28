Akşam Postası | 28 Şubat 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılışında yaptığı konuşmada İdlib konusuna değindi. Mücadelenin devam ettiğini belirten Erdoğan, “Bizi taciz eden kim olursa olsun tepesine bineriz” ifadelerini kullandı. -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Türk askerine yapılan saldırı sonrası Rusya lideri Vladimir putin ile telefonda görüştü. -Devam oku...

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

Türkiye'de bulunan göçmenler sınırların açılmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. -Devamını oku...

Suriye İdlib'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araç ve komando birlikleri konvoyu Kilis'e ulaştı. -Devamını oku...

Suriye İdlib'de Türk askerine yönelik yapılan hava saldırısında 33 Türk askeri şehit oldu. Şehit olan mehmetçiklerin ailelerine de acı haberler ulaşıyor. Şehitlerin kimlikleri belli olmaya başladı. -Devamını oku...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 'sosyal medyadan provokatif' paylaşımlarda bulunanlar için inceleme başlatılacağı duyuruldu. -Devamını oku...

Dünya

NATO'da Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi. Türkiye'nin talebi ile yapılan toplantı 1 saat 10 dakika sürdü. NATO Genel Sekreteri canlı yayında açıklama yaptı. -Devamını oku...

Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. -Devamını oku...

ABD New York'ta tek kullanımlık plastik poşetlerin kullanımına yasak getirildi. Yeni eyalet yasası pazar günü yürürlüğe girecek. -Devamını oku...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenliği için dublör kullandığı iddialarını cevap verdi. -Devamını oku...

Moğolistan Devlet Başkanı Battulga, Çin ziyaretinin ardından koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

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Magazin

Türkiye, dün akşam saatlerinde gelen haberle kahroldu. İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından yapılan saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Üslü isimler de duydukları acıyı sosyal medyadan dile getirdi. - Devamını oku...

Merve Boluğur, Aslan Film şirketine 2 yıl önce açtığı davayı kazandı. 132 bin TL tazminat alacak. - Devamını oku...

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy anne oldu. - Devamını oku...

Aleyna Tilki söz-müzik ve klibine imza attığı ‘Yalan’ şarkısını yayınladı. Ancak Youtube’da tahmin etmediği kadar olumsuz yorum aldı. - Devamını oku...





Spor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki temsilcimiz Başakşehir'in belli rakibi oldu. -Devamını oku...

Günün menüsü

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde yayla çorbası tarifi, etli kabak dolması tarifi, havuç tarator tarifi ve muzlu rulo pasta tarifi var. - Devamını oku...



