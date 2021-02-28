Akşam Postası | 28 Şubat 2021

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses ile fotoğrafını kalp emojisi ile paylaşan Gülçin Karakaya (25)'nın, İbrahim Tatlıses (68) ile evleniyor iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Gülçin Karakaya'nın ailesinin "Bu iş ya bitsin ya da evlenin" diye baskı yaptığı da ortaya atılan iddialar arasında.