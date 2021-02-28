Akşam Postası | 28 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Yasaklar kalkıyor! İşte normalleşmeye en yakın 30 ilimiz. MEB'den yüz yüze sınavların tarihi için açıklama geldi. Maltepe Belediyesi’nde grev sona erdi! Anlaşma sağlandı. Daha fazlası için Akşam Postası.
28 Şubat 2021, Pazar 18:24 Son Güncelleme:
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- Yasaklar kalkıyor! İşte normalleşmeye en yakın 30 ilimiz. Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat darbesiyle ilgili paylaşım: Siyasi hayatım bitirilmek istendi. Devamını oku...
- Türkiye'den ürperten görüntüler! Düşen göktaşı çok sayıda ilden görüldü. Devamını oku...
- MEB'den yüz yüze sınavların tarihi için açıklama. Devamını oku...
- Maltepe Belediyesi’nde grev sona erdi! Anlaşma sağlandı. Devamını oku...
- Tarihi iskender kebapçısında yolsuzluk iddiası: 7 milyon liralık vurgun yaptılar! Devamını oku...
- Düğünler ne zaman başlayacak? 2021'de düğün salonları ne zaman açılacak? Devamını oku...
- MEB duyurdu! İşte yüz yüze eğitimde uyulması gereken kurallar. Devamını oku...
- Dışişleri'nden Yunanistan'a göçmenlerle ilgili çağrı: Son verin. Devamını oku...
- Yunanistan'da 500 milyon dolarlık Osmanlı definesi arıyorlar. Devamını oku...
- Çevre felaketinden kurtarılan kaplumbağalar mayonezle besleniyor.Devamını oku...
- Ermenistan'daki darbe girişimi sahte mi?Devamını oku...
- Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses ile fotoğrafını kalp emojisi ile paylaşan Gülçin Karakaya (25)'nın, İbrahim Tatlıses (68) ile evleniyor iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Gülçin Karakaya'nın ailesinin "Bu iş ya bitsin ya da evlenin" diye baskı yaptığı da ortaya atılan iddialar arasında. Devamını oku...
- Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, kelimenin tam anlamıyla yıllara meydan okuyor. Spor yapmayı günlük hayatının bir parçası haline getiren 54 yaşındaki Berry, karın ve bacak kası çalışırken çekilen fotoğraflarını paylaştı. Devamını oku...
- Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammad Alsaloussi ile birlikte verdiği yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Şubaşı gönderisine; “Sana çok deli oluyorum" notunu düştü. Devamını oku...
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- Schalke'de tüm planlama çöktü, 3 kişi kovuldu: Teknik direktör Christian Gross, Kulüp Menajeri Jochen Schneider ve Takım Menajeri Sascha Riether'in görevine son verildi. - Devamını oku...
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- Avni Yıldırım Canelo Alvarez karşısında 3 raunt dayanabildi. Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) Süper Orta Siklet unvan maçını Canelo lakaplı Saul Alvarez kazandı. - Devamını oku...
- Arda Turan'ın sözleşmesindeki madde gereği 5 maçta daha ilk 11'de oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. - Devamını oku...
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi detaylar - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
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