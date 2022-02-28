Türkiye Akşam Postası | 28 Şubat 2022

Akşam Postası | 28 Şubat 2022

Türkiye

Akşam Postası | 28 Şubat 2022

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Rusya - Ukrayna savaşında son durum: Taraflar müzakerede! - Kabine toplantısı başladı. Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve elektrik faturaları var. - BES'te yeni dönem! Emekliye ikinci maaş... - Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında hakemler belli oldu. Daha fazlası için Akşam Postası.

28 Şubat 2022, Pazartesi 17:56 Son Güncelleme:
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