Akşam Postası | 28 Şubat 2022

Kabine toplantısı başladı, Erdoğan açıklayacak! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve elektrik faturaları var. Devamını oku...

Koronavirüs vaka haritası paylaşıldı! Zirvedeki 10 il: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir ve Artvin oldu. Devamını oku...

BES'te yeni dönem! Emekliye ikinci maaş.... Devamını oku...

Meteoroloji tek tek uyardı! Kar yağışı beklenen iller... Devamını oku...

Rusya - Ukrayna savaşında son durum: Taraflar müzakerede! Devamını oku...

Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var? İşte ülkelerdeki nükleer silah sayıları... Devamını oku...

Birçok ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı. Rusya'dan yaptırımlara misilleme geldi. Devamını oku...

Dünyanın kapalı kutusu Kuzey Kore'den Rusya'ya destek! Devamını oku...

İddialı sahne kostümleriyle dikkat çeken Gülben Ergen, şimdi ise Instagram sayfasından takipçileriyle iletişime geçti. Gülben Ergen, takipçilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. - Devamını oku

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Seyhan Soylu'ya gönderme yaptı. Soylu'dan, Serengil'e zehir zemberek sözler geldi. İşte "Ahlaklı bir davranış değildir" diyen Soylu'nun açıklamaları ve tartışmanın perde arkası... - Devamını oku

76 yaşındaki Ajda Pekkan, son görüntüsüyle sosyal medyanın diline düştü. Ünlü sanatçıya ve yıllar içinde yaptırdığı estetikle değişen görünümüne sosyal medyada eleştiriler yağdı. - Devamını oku

Hafta içi her gün Çağla ile Yeni Bir Gün isimli programla sevenlerinin karşısına çıkan Çağla Şıkel’den kötü haber geldi. - Devamını oku

Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında hakemler belli oldu - Devamını oku...

Benfica'nın Ukraynalı oyuncusu Yaremchuk'un gözyaşları! Taraftarın desteği ve kaptanlık jesti ağlattı - Devamını oku...

Spartak Moskova men edildi, Leipzig direkt çeyrek finalde! - Devamını oku...

Ertuğrul Sağlam ikinci kez İran Ligi ekiplerinden Tractor FC ile anlaştı. - Devamını oku...

44 yaşındaki Gianluigi Buffon, Parma ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. - Devamını oku...

Erzurumspor kaptanı Aykut Demir 'Savaşa hayır' tişörtü giymeyi reddetmişti, açıklama yaptı. - Devamını oku...