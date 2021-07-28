Akşam Postası | 28 Temmuz 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılış tarihi için açıklama. Bakan Koca illere göre vaka haritasını paylaştı. İstanbul'a sıcak hava uyarısı! Gün verildi! 35 dereceyi geçecek. Daha fazlası için Akşam Postası.
28 Temmuz 2021, Çarşamba 17:49 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılış tarihi için açıklama -Devamını oku...
Bakan Koca illere göre vaka haritasını paylaştı -Devamını oku...
İstanbul'a sıcak hava uyarısı! Gün verildi! 35 dereceyi geçecek -Devamını oku...
YKS cevap kağıtları erişime açıldı! ÖSYM'nin sitesinden erişilecek -Devamını oku...
Karı koca meslek haline getirdi! Her gün 5 kişiyi ağına düşürdü -Devamını oku...
Marmara Denizi'nde müsilaj kabusu devam ediyor! Uzmanlar uyardı -Devamını oku...
Yağmur Tayhan'ın katili korkunç cinayeti anlattı: Önce dövdüm sonra... -Devamını oku...
Sarstığı bebek 35 yıl sonra öldü! O bakıcı hapis yatacak -Devamını oku...
Kâbusun yeni adı: B.1.621! DSÖ'de alarma geçti -Devamını oku...
Tatilini Ayvalık’ta bulunan yazlığında geçiren Hülya Avşar, denizde çekilen videosunu hayranlarının beğenisine sundu. - Devamını oku
Beşiktaş’ı şampiyon yapan teknik direktör Sergen Yalçın, önceki gün Bebek’teydi. Yalçın, gergin tavırlarıyla dikkat çekti. - Devamını oku
Geçen yıl yakalandığı Covid-19 hastalığını belirtisiz olarak atlatan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ardından kız kardeşi Katia Aveiro da corona virüse yakalandı. Hastalığın zatürreye dönüştüğü Aveiro hastaneye kaldırıldı. - Devamını oku
Yazın gözde tatil beldelerinden olan Bodrum'da her sene olduğu gibi bu sene de yiyecek ve içecek fiyatları tartışma konusu oldu. Konuyla ilgili tartışmalara İbrahim Tatlıses de dahil oldu. - Devamını oku
TFF Olağan Genel Kurulu sona erdi. Zaman zaman sert açıklamalar olsa da Kulüpler Birliği ve TFF en kritik iki konuda mutabık kaldı: TFF, kulüpler tarafından ibra edildi ve TFF Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uzlaşmazlık Çözüm Kurulunun atama değil seçimle göreve gelmesine olanak tanıyan statü değişikliği kabul gördü. - Devamını oku...
Galatasaray'da Rachid Ghezzal defteri kapandı. Oyuncunun yaşı ve maliyeti dolayısıyla başkan Burak Elmas, transferden vazgeçtiklerini açıkladı. - Devamını oku...
ABD'nin en önemli sporcularından Simone Biles, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Olimpiyat Oyunları'ndan çekildi. Daha önce takım sporlarında yarışamayacağı açıklanan 24 yaşındaki jimnastikçi, bireysel yarışlarda da yer alamayacak. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yayla çorbası
- Kuru fasulye
- Pirinç pilavı
- Hindistan cevizli kurabiye