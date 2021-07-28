Akşam Postası | 28 Temmuz 2021

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılış tarihi için açıklama -Devamını oku...

Bakan Koca illere göre vaka haritasını paylaştı -Devamını oku...

İstanbul'a sıcak hava uyarısı! Gün verildi! 35 dereceyi geçecek -Devamını oku...

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Karı koca meslek haline getirdi! Her gün 5 kişiyi ağına düşürdü -Devamını oku...

Marmara Denizi'nde müsilaj kabusu devam ediyor! Uzmanlar uyardı -Devamını oku...

Yağmur Tayhan'ın katili korkunç cinayeti anlattı: Önce dövdüm sonra... -Devamını oku...

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Kâbusun yeni adı: B.1.621! DSÖ'de alarma geçti -Devamını oku...

Tatilini Ayvalık’ta bulunan yazlığında geçiren Hülya Avşar, denizde çekilen videosunu hayranlarının beğenisine sundu. - Devamını oku

Beşiktaş’ı şampiyon yapan teknik direktör Sergen Yalçın, önceki gün Bebek’teydi. Yalçın, gergin tavırlarıyla dikkat çekti. - Devamını oku

Geçen yıl yakalandığı Covid-19 hastalığını belirtisiz olarak atlatan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ardından kız kardeşi Katia Aveiro da corona virüse yakalandı. Hastalığın zatürreye dönüştüğü Aveiro hastaneye kaldırıldı. - Devamını oku

Yazın gözde tatil beldelerinden olan Bodrum'da her sene olduğu gibi bu sene de yiyecek ve içecek fiyatları tartışma konusu oldu. Konuyla ilgili tartışmalara İbrahim Tatlıses de dahil oldu. - Devamını oku

TFF Olağan Genel Kurulu sona erdi. Zaman zaman sert açıklamalar olsa da Kulüpler Birliği ve TFF en kritik iki konuda mutabık kaldı: TFF, kulüpler tarafından ibra edildi ve TFF Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uzlaşmazlık Çözüm Kurulunun atama değil seçimle göreve gelmesine olanak tanıyan statü değişikliği kabul gördü. - Devamını oku...

Galatasaray'da Rachid Ghezzal defteri kapandı. Oyuncunun yaşı ve maliyeti dolayısıyla başkan Burak Elmas, transferden vazgeçtiklerini açıkladı. - Devamını oku...

ABD'nin en önemli sporcularından Simone Biles, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Olimpiyat Oyunları'ndan çekildi. Daha önce takım sporlarında yarışamayacağı açıklanan 24 yaşındaki jimnastikçi, bireysel yarışlarda da yer alamayacak. - Devamını oku...





Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Yayla çorbası

Kuru fasulye

Pirinç pilavı

Hindistan cevizli kurabiye

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